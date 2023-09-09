«Спешил в больницу к отцу»: в Тюмени иномарка протаранила маршрутку

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
По словам очевидцев, водитель авто гнал со скоростью 90 км/ч, прыгая из ряда в ряд. Оказавшись за автобусом, он не успел затормозить, его начало мотать. В итоге на большой скорости он влетел в автобус.
«Мужик торопился в больницу к отцу. Был под эмоциями, не справился с управлением. Не нам судить. Каждый может оказаться в такой ситуации», — сообщили очевидцы.
По данным ГИБДД по Тюменской области, в результате аварии пострадала пассажирка иномарки, женщина 1972 года рождения. Она получила травму ноги и была госпитализирована в больницу. Водитель Volkswagen не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу днем на путепроводе по улице Монтажников произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. В ДТП травмы получили два человека.