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В Тюмени иномарка протаранила маршрутку

«Спешил в больницу к отцу»: в Тюмени иномарка протаранила маршрутку

9 сентября 2023, 06:13
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени иномарка протаранила маршрутку

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу вечером на мосту Мельникайте. В районе дома № 123а в маршрутный автобус № 51 на большой скорости врезался Volkswagen Touareg.
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ДТП

По словам очевидцев, водитель авто гнал со скоростью 90 км/ч, прыгая из ряда в ряд. Оказавшись за автобусом, он не успел затормозить, его начало мотать. В итоге на большой скорости он влетел в автобус.

«Мужик торопился в больницу к отцу. Был под эмоциями, не справился с управлением. Не нам судить. Каждый может оказаться в такой ситуации», — сообщили очевидцы.

По данным ГИБДД по Тюменской области, в результате аварии пострадала пассажирка иномарки, женщина 1972 года рождения. Она получила травму ноги и была госпитализирована в больницу. Водитель Volkswagen не пострадал.

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Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу днем на путепроводе по улице Монтажников произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. В ДТП травмы получили два человека.

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