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«Слышны взрывы и ходят люди в форме»: что произошло в Зареке?

«Слышны взрывы и ходят люди в форме»: что произошло в Зареке?

9 сентября 2023, 10:17
Фото: ЧС Тюмень
Жителей Тюмени напугало скопление людей в военной форме, взрывы и звуки выстрелов из автоматов в Заречном микрорайоне.
«Возле Грин Хауса слышны выстрелы — сигнализации в машинах сработали. Жуткие звуки. Как-то мы немного испугались», — сообщили горожане в социальных сетях.

По словам тюменцев, звуки «жутких» взрывов также слышно на Газовиков, в районе Бабарынка, в Березняках и Парфеново.

Однако, поводов для беспокойств у тюменцев нет — в Заречном парке проходит военно-историческая реконструкция освобождения Петрозаводска в 1944 году, в рамках которой состоялась высадка десанта с имитацией стрельбы и взрывов. Также запланированы концертная программа, работа выставок вооружения и экипировки, ретро-техники, полевой кухни.

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Ранее «Наш Город» писал, что в конце августа тюменцы сообщали о вооруженных нарядах силовиков, ГИБДД, сотрудников полиции и Росгвардии, дежурящих на трассах на выездах из города. Горожан скопление силовиков удивило — как выяснилось, тогда Госавтоинспекция проводила мероприятие по безопасности дорожного движения «Дорога домой».

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