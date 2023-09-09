«Слышны взрывы и ходят люди в форме»: что произошло в Зареке?

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
«Возле Грин Хауса слышны выстрелы — сигнализации в машинах сработали. Жуткие звуки. Как-то мы немного испугались», — сообщили горожане в социальных сетях.
По словам тюменцев, звуки «жутких» взрывов также слышно на Газовиков, в районе Бабарынка, в Березняках и Парфеново.
Однако, поводов для беспокойств у тюменцев нет — в Заречном парке проходит военно-историческая реконструкция освобождения Петрозаводска в 1944 году, в рамках которой состоялась высадка десанта с имитацией стрельбы и взрывов. Также запланированы концертная программа, работа выставок вооружения и экипировки, ретро-техники, полевой кухни.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце августа тюменцы сообщали о вооруженных нарядах силовиков, ГИБДД, сотрудников полиции и Росгвардии, дежурящих на трассах на выездах из города. Горожан скопление силовиков удивило — как выяснилось, тогда Госавтоинспекция проводила мероприятие по безопасности дорожного движения «Дорога домой».