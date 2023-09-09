«Слышны взрывы и ходят люди в форме»: что произошло в Зареке?

Однако, поводов для беспокойств у тюменцев нет — в Заречном парке проходит военно-историческая реконструкция освобождения Петрозаводска в 1944 году, в рамках которой состоялась высадка десанта с имитацией стрельбы и взрывов. Также запланированы концертная программа, работа выставок вооружения и экипировки, ретро-техники, полевой кухни.