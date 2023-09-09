Сбербанк сообщил о главных направлениях деятельности в текущем году

Согласно информации, озвученной экспертом, сегодня доля кредитов с плавающими ставками в корпоративном портфеле составляет чуть менее половины. Сейчас юридические лица могут оформлять этот вид кредитов с большой выгодой в связи с тем, что ожидается снижение ключевой ставки.