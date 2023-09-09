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Сбербанк сообщил о главных направлениях деятельности в текущем году

Сбербанк сообщил о главных направлениях деятельности в текущем году

9 сентября 2023, 07:32
Фото: 1MI
Темпы роста выдачи кредитов, в частности — юридическим лицам, в текущем году могут стать рекордными. В Сбере традиционно оформляется третья часть всех кредитных займов, выданных отечественным организациям.

Зампредседателя правления Сбера Анатолий Попов поделился с представителями СМИ информацией о перспективах изменений корпоративного портфеля, роли ключевой ставки, рассказав о положении вещей в нескольких сферах экономики и об особенностях работы с «дружественными» валютами. Об этом пишет gorod55.ru.

По словам эксперта, с начала года увеличение корпоративного кредитного портфеля банка составило 15%. Главными драйверами роста при этом остаются жилищный рынок, металлургическая отрасль и нефтегазовая промышленность. Перспективным вектором стала и помощь клиентам, которые стремятся заполнить ниши, пустующие после ухода с рынка зарубежных участников.

Согласно информации, озвученной экспертом, сегодня доля кредитов с плавающими ставками в корпоративном портфеле составляет чуть менее половины. Сейчас юридические лица могут оформлять этот вид кредитов с большой выгодой в связи с тем, что ожидается снижение ключевой ставки.

В числе прочего зампред правления банка рассказал, что в прошлом году доля валютных кредитов в банковском портфеле сократилась с 25% до 17%. Европейскую нацвалюту и доллар частично заместил юань.

Как заявил Попов, выросло количество соглашений, заключенных в редких валютах.

Он рассказал, что по девелоперам жилья — крупнейшей сфере в Сбербанке — остаток ссудной задолженности банка сейчас равняется 3,6 трлн рублей. Попов назвал одним из важнейших направлений и выкуп российских активов у зарубежных компаний. По нему ведется обсуждение десятков соглашений.

В настоящее время в банке большое внимание сосредоточено на финансировании адаптационных проектов в экономике. Активная работа ведется и в отраслях ЖКХ и социальной инфраструктуры, а также в сфере переработки мусора.

Как сообщил Попов, за прошедшее полугодие 2023 года увеличение портфеля АПК в Сбербанке составило 4% и достигло 1,9 трлн рублей. В сфере оформления льготных кредитов рост составил 2,5% и достиг 900 млрд рублей.

Сбербанк является лидером в сфере работы с рыбопромышленной отраслью.

Первое соглашение ЦФА с обеспечением также было заключено Сбербанком. На четвертый квартал запланировано расширение круга инвесторов по ЦФА.

Согласно заявлению Попова, в Сбере положительно относятся к легализации майнинга, покупке и депонированию криптовалют и ведению внешнеэкономической деятельности с их применением.

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