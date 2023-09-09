Под Тюменью насмерть разбился 48-летний водитель Infiniti

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
По предварительным данным, водитель иномарки превысил скорость движения и не справился с управлением транспортного средства, в результате чего слетел с проезжей части в кювет и перевернулся. От удара мужчину выбросило из машины.
В связи с ДТП движение на участке трассы ограничено, введен реверс. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в Тюмени на путепроводе по улице Мельникайте произошла авария с участием легкового автомобиля и маршрутки. В ДТП травмы получил один человек.