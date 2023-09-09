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Под Тюменью насмерть разбился 48-летний водитель Infiniti

Под Тюменью насмерть разбился 48-летний водитель Infiniti

9 сентября 2023, 15:16
Фото: 1MI
48-летний водитель Infiniti погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в субботу около шести часов вечера на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. Авария произошла на 314-м километре автодороги.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

По предварительным данным, водитель иномарки превысил скорость движения и не справился с управлением транспортного средства, в результате чего слетел с проезжей части в кювет и перевернулся. От удара мужчину выбросило из машины.

В связи с ДТП движение на участке трассы ограничено, введен реверс. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в Тюмени на путепроводе по улице Мельникайте произошла авария с участием легкового автомобиля и маршрутки. В ДТП травмы получил один человек.

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