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На тюменских трассах устанавливают шериф-балки

На тюменских трассах устанавливают шериф-балки

9 сентября 2023, 10:50
Фото: ГИБДД
На аварийных участках тюменских трасс устанавливают шериф-балки — приборы, похожие на сигнальные маячки машин ДПС. По мнению специалистов, они позволят улучшить дорожную ситуацию, так как при виде маячков водители будут снижать скорость.
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ДТП

По планам, шериф-балки появятся на 26 участках автодорог Тюменской области, в том числе на Обходе Тюмени, трассах Ялуторовск — Ярково, Тюмень — Нижняя Тавда, Шадринск — Ялуторовск. Места определены за пределами границ жилой застройки с учётом дорожной обстановки и возможности подключения к электросетям.

Первые шериф-балки уже появились на автодорогах Тюмень — Нижняя Тавда и Шадринск — Ялуторовск. Их будут включать в вечернее время суток.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в пятницу вечером на улице Мельникайте произошло ДТП с участием Volkswagen Touareg и маршрутки. Водитель легковушки на большой скорости врезался в общественный транспорт. В аварии пострадала пассажирка иномарки.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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