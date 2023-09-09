На тюменских трассах устанавливают шериф-балки

По планам, шериф-балки появятся на 26 участках автодорог Тюменской области, в том числе на Обходе Тюмени, трассах Ялуторовск — Ярково, Тюмень — Нижняя Тавда, Шадринск — Ялуторовск. Места определены за пределами границ жилой застройки с учётом дорожной обстановки и возможности подключения к электросетям.