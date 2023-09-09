На тюменских трассах устанавливают шериф-балки

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
По планам, шериф-балки появятся на 26 участках автодорог Тюменской области, в том числе на Обходе Тюмени, трассах Ялуторовск — Ярково, Тюмень — Нижняя Тавда, Шадринск — Ялуторовск. Места определены за пределами границ жилой застройки с учётом дорожной обстановки и возможности подключения к электросетям.
Первые шериф-балки уже появились на автодорогах Тюмень — Нижняя Тавда и Шадринск — Ялуторовск. Их будут включать в вечернее время суток.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в пятницу вечером на улице Мельникайте произошло ДТП с участием Volkswagen Touareg и маршрутки. Водитель легковушки на большой скорости врезался в общественный транспорт. В аварии пострадала пассажирка иномарки.