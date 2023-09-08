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Published Сегодня, 16:59

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Концерт в центре Тюмени

«Вечно молодой»: в Тюмени прошел крупный концерт «Смысловых галлюцинаций»

8 сентября 2023, 16:59
Фото: Подписчик "Нашего города"
Концерт в центре Тюмени
На площади 400-летия Тюмени выступили несколько музыкальных групп, поэтесса, мероприятие вёл диджей.

На концерт пришло больше тысячи человек, но очевидцы сообщают, что людей было меньше, чем на мероприятии, где выступали «Иванушки International».

«Народу не сказать что много. 14 августа людей было гораздо больше, чем сегодня», — сообщила тюменка Виктория П.
Фото: Подписчик "Нашего города"

Для тюменцев старались группа «Смысловые галлюцинации» и Сергей Бобунец, группа «Джанго», поэтесса Мария Ватутина, вокал-группа «Санрайз», вокал-бэнд «Матрица», диджей Фридрих. Под вечер на концертной площадке прозвучали знаменитые песни «Зачем топтать мою любовь» и «Вечно молодой».

На мероприятии летали дроны, которые снимали концерт на видео.

Ранее «Наш город» сообщал, что 14 августа в Тюмени прошел концерт группы «Иванушки International». На площади 400-летия Тюмени собралось несколько тысяч человек. В последний раз они были в Тюмени в июле 2022 года.

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