«Вечно молодой»: в Тюмени прошел крупный концерт «Смысловых галлюцинаций»

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
На концерт пришло больше тысячи человек, но очевидцы сообщают, что людей было меньше, чем на мероприятии, где выступали «Иванушки International».
«Народу не сказать что много. 14 августа людей было гораздо больше, чем сегодня», — сообщила тюменка Виктория П.
Для тюменцев старались группа «Смысловые галлюцинации» и Сергей Бобунец, группа «Джанго», поэтесса Мария Ватутина, вокал-группа «Санрайз», вокал-бэнд «Матрица», диджей Фридрих. Под вечер на концертной площадке прозвучали знаменитые песни «Зачем топтать мою любовь» и «Вечно молодой».
На мероприятии летали дроны, которые снимали концерт на видео.
Ранее «Наш город» сообщал, что 14 августа в Тюмени прошел концерт группы «Иванушки International». На площади 400-летия Тюмени собралось несколько тысяч человек. В последний раз они были в Тюмени в июле 2022 года.