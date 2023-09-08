В викторине «Знай свой край» разыграют квартиру в центре Тюмени

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
Конкурс пройдет в два тура из двух туров. Первый тур начнется в 8:30 утра и завершится в 19:00 вечера. Среди подарков первого этапа — бытовая техника, туристические пакеты, футболки, сертификаты в музеи и театры. Второй тур пройдет в прямом эфире на телеканале «Тюменском времени», трансляции запланированы на 11, 13, 15, 17 и 20 часов.
По словам организаторов, ко второму этапу будут допущены только те, кто сможет правильно ответить на вопросы первого тура конкурса. В положении конкурса указано, случайным образом выберут человека и позвонят. Чтобы выиграть ценный приз, необходимо правильно ответить на два вопроса.
Известно, что во втором туре будут разыграны автомобили, ноутбуки, смартфоны и несколько квартир, одна из которых расположена в центре Тюмени, остальные — в микрорайонах.
Ранее «Наш Город» писал, что викторина «Знай свой край» пройдет в Тюмени в рамках фестиваля «Тюменская осень». Мероприятие будет организовано на территории состоится 189 площадок, в числе которых — детские сады, школы, Дома культуры.