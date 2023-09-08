В викторине «Знай свой край» разыграют квартиру в центре Тюмени

Конкурс пройдет в два тура из двух туров. Первый тур начнется в 8:30 утра и завершится в 19:00 вечера. Среди подарков первого этапа — бытовая техника, туристические пакеты, футболки, сертификаты в музеи и театры. Второй тур пройдет в прямом эфире на телеканале «Тюменском времени», трансляции запланированы на 11, 13, 15, 17 и 20 часов.