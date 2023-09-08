В Тюмени закрылся один из известных клубов города

В объявлении указано, что площадь клуба составляет более 440 квадратных метров, 250 «квадратов» — первый этаж, 190 — цоколь. Здание расположено на первой линии и имеет высокий пешеходный и автомобильный трафик. Стоимость ежемесячной аренды — 300 тысяч рублей.