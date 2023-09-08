В Тюмени закрылся один из известных клубов города

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В объявлении указано, что площадь клуба составляет более 440 квадратных метров, 250 «квадратов» — первый этаж, 190 — цоколь. Здание расположено на первой линии и имеет высокий пешеходный и автомобильный трафик. Стоимость ежемесячной аренды — 300 тысяч рублей.
«В помещение оборудована кухонная зона. Имеются холодильные установки, вытяжка, вентиляционная система. Мебель и техника остается и входит в стоимость аренды. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно. Действует обеспечительный (депозитный) платеж», — заверяет собственник.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставлен отель рядом с аквапарком «ЛетоЛето». Стоимость гостиничного комплекса составляет около 3 миллионов рублей.