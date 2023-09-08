В Тюмени продлили полномочия главного по торговле области с Казахстаном

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени открыли парк Российско-Армянской дружбы и памятник Маршалу И. Х. Баграмяну. На открытии присутствовали официальные лица, к памятнику советского полководца и государственного деятеля, замминистра обороны СССР возложили цветы.