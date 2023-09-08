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Консул Владислав Квасов

В Тюмени продлили полномочия главного по торговле области с Казахстаном

8 сентября 2023, 11:36
Фото: Инфоцентр правительства ТО
Консул Владислав Квасов
В Тюмени на 5 лет продлены полномочия почетного консула Республики Казахстан. Решение принято Министерством иностранных дел Казахстана.
«Владислав Квасов будет занимать эту должность до 17 июля 2028 года», — сообщает информцентр правительства Тюменской области.

В настоящее время Казахстан является одним из основных внешнеторговых партнёров Тюменской области. Консул занимается развитием бизнеса и экономическим сотрудничеством в регионе.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени открыли парк Российско-Армянской дружбы и памятник Маршалу И. Х. Баграмяну. На открытии присутствовали официальные лица, к памятнику советского полководца и государственного деятеля, замминистра обороны СССР возложили цветы.

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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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