В Тюмени продлили полномочия главного по торговле области с Казахстаном

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
«Владислав Квасов будет занимать эту должность до 17 июля 2028 года», — сообщает информцентр правительства Тюменской области.
В настоящее время Казахстан является одним из основных внешнеторговых партнёров Тюменской области. Консул занимается развитием бизнеса и экономическим сотрудничеством в регионе.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени открыли парк Российско-Армянской дружбы и памятник Маршалу И. Х. Баграмяну. На открытии присутствовали официальные лица, к памятнику советского полководца и государственного деятеля, замминистра обороны СССР возложили цветы.