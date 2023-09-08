В Тюмени обсудили концепцию межвузовского кампуса

Напомним, закон о концессионном соглашении по строительству был одобрен депутатами облдумы в конце июля. Подписание концессионного соглашения о реализации проекта состоялось в конце августа. По планам властей, межвузовский кампус в Тюмени будет построен в течение пяти лет.