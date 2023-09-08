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В Тюмени обсудили концепцию межвузовского кампуса

В Тюмени обсудили концепцию межвузовского кампуса

8 сентября 2023, 07:56
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Представители ведущих вузов Тюмени, бизнес-сообщества и общественники обсудили концепцию будущего студенческого кампуса.

Проект будет реализован по шести направлениям: наука и технологии, образование, предпринимательство, цифровизация, экономика и управление, территориальное развитие.

По словам ректора Тюменского индустриального университета Вероники Ефреммовой, в настоящее время решается вопрос об идеологии кампуса, выбираются кураторы блоков его деятельности.

Замгубернатора региона Алексей Райдер отметил, что в настоящее время часть ребят уже проводят научные исследования, на базе технопарка ведут конструкторские разработки.

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Напомним, закон о концессионном соглашении по строительству был одобрен депутатами облдумы в конце июля. Подписание концессионного соглашения о реализации проекта состоялось в конце августа. По планам властей, межвузовский кампус в Тюмени будет построен в течение пяти лет.

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