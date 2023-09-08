В Тюмени обсудили концепцию межвузовского кампуса

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Проект будет реализован по шести направлениям: наука и технологии, образование, предпринимательство, цифровизация, экономика и управление, территориальное развитие.
По словам ректора Тюменского индустриального университета Вероники Ефреммовой, в настоящее время решается вопрос об идеологии кампуса, выбираются кураторы блоков его деятельности.
Замгубернатора региона Алексей Райдер отметил, что в настоящее время часть ребят уже проводят научные исследования, на базе технопарка ведут конструкторские разработки.
Напомним, закон о концессионном соглашении по строительству был одобрен депутатами облдумы в конце июля. Подписание концессионного соглашения о реализации проекта состоялось в конце августа. По планам властей, межвузовский кампус в Тюмени будет построен в течение пяти лет.