nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В Тюмени двое аферистов покупали авто к кредит по украденным паспортам

В Тюмени двое аферистов покупали авто к кредит по украденным паспортам

8 сентября 2023, 06:22
Фото: 1MI
Двух жителей Татарстана будут судить в Тюмени за мошенничество. Один из аферистов, 46-летний мужчина, в апреле этого года приобрели в автосалоне в кредит в размере 510 тысяч рублей по поддельному паспорту автомобиль Кia Сerato.

По версии следствия, паспорт был украден у жителя Тюменской области. В мае этого года такая схема уже была реализована с участием еще одного мошенника — 23-летнего молодого человека. Правда, второй раз провернуть махинации с покупкой авто в кредит по чужому паспорту не удалось — действия были пресечены работниками автосалона, которые вызвали сотрудников полиции.

Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего и 23-летнего жителей Татарстана. Мошенники отправлены под стражу.

Ранее «Наш Город» писал, что 83-летний житель Тюменской области едва не попался на удочку мошенникам, которые, представившись сотрудниками Следственного комитета, пытались похитить у пенсионера около миллиона рублей. К счастью, 83-летний мужчина не поверил лже-правоохранителям и сообщил о случившемся полиции.

Читайте также:
Телефонные мошенники чуть не украли у пенсионерки около 100 тысяч рублейИзвестны причины ареста экс-кандидата в гордуму Манукяна«Правоохранители не работают!»: тюменку обокрали почти на полмиллиона рублей
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Прокуратура#Новости тюмени#Мошенничество#Мошенники
Подпишитесь
Теперь официально: начальник УМВД по Тюменской области Коломиец уволен с должности
Вчера, 06:14
Тюменцев испугала строящаяся в частном секторе на Московском тракте незаконная мечеть
Вчера, 11:30
В Тюмени резко подорожала самая доступная курятина и мясной фарш
Вчера, 17:21
Тюменцам рассказали, как лучше провести долгие осенние вечера
Вчера, 12:09
Тюменские власти просят деньги у федералов на очистку Туры
Вчера, 04:32
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 8 сентября
Сегодня, 02:44