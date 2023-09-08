В Тюмени двое аферистов покупали авто к кредит по украденным паспортам

По версии следствия, паспорт был украден у жителя Тюменской области. В мае этого года такая схема уже была реализована с участием еще одного мошенника — 23-летнего молодого человека. Правда, второй раз провернуть махинации с покупкой авто в кредит по чужому паспорту не удалось — действия были пресечены работниками автосалона, которые вызвали сотрудников полиции.