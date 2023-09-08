В Тюмени двое аферистов покупали авто к кредит по украденным паспортам

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По версии следствия, паспорт был украден у жителя Тюменской области. В мае этого года такая схема уже была реализована с участием еще одного мошенника — 23-летнего молодого человека. Правда, второй раз провернуть махинации с покупкой авто в кредит по чужому паспорту не удалось — действия были пресечены работниками автосалона, которые вызвали сотрудников полиции.
Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего и 23-летнего жителей Татарстана. Мошенники отправлены под стражу.
Ранее «Наш Город» писал, что 83-летний житель Тюменской области едва не попался на удочку мошенникам, которые, представившись сотрудниками Следственного комитета, пытались похитить у пенсионера около миллиона рублей. К счастью, 83-летний мужчина не поверил лже-правоохранителям и сообщил о случившемся полиции.