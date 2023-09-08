Тюменец предложил обустроить велодорожки в память о погибшей 15-летней спортсменке

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
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Updated Сегодня, 09:39
В ДТП погибли двое детей, в том числе жительница Тюменской области 15-летняя Кира Пашкевич. По словам мужчины, за 25 лет его тренерской деятельности такая трагедия произошла впервые.
«Беда огромная и может случиться с каждым. Нужны конструктивные предложения. Необходимы велодорожки для любителей с ограничением 8-15 километров в час, велодорожки для тренировок — до 25 километров в час», — подчеркнул он.
Напомним, в четверг утром, 7 сентября, на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области грузовой автомобиль протаранил колонну велосипедистов. По данным ГИБДД, большегруз влетел в автомобиль сопровождения. От удара последний врезался в колонну велосипедисток. За рулем был мигрант из Узбекистана.
В колонне ехали 11 спортсменок из Сестрорецкой школы олимпийского резерва. 9 детей получили травмы, две девочки, в том числе Кира Пашкевич из Тюменской области, погибли.
Известно, что ранее Кира жила в Ишиме, тренировалась в городской спортшколе. Спортсменка регулярно занимала призовые места на региональных соревнованиях в Тюменской области. В минувшем году Кира стала победительницей регионального первенства по велоспорту «Многодневная гонка памяти Героя СССР Л. И. Васильева» и первенства Уральского федерального округа.
«Умница, красавица и просто фанатка велоспорта. Кира ждала 2 года, чтобы её пригласили в спортивный интернат города Сестрорецка. Все, кто знал Киру, находятся в шоке, это большая трагедия не только для нас, но и для многодетной семьи Киры», — сообщили в спортивной школе Ишима.
В Сестрорецкой школе олимпийского резерва тюменка обучалась с середины августа. По словам воспитанницы школы Дарьи Шипиловой, Кира была очень хорошей девочкой, настоящей гонщицей. В день трагедии Даша находилась в составе группы велосипедисток, попавших в ДТП. О произошедшей трагедии девочка рассказывать отказалась.