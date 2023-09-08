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В очередной раз трагедия заставляет задуматься об обустройстве дорог.

Тюменец предложил обустроить велодорожки в память о погибшей 15-летней спортсменке

8 сентября 2023, 09:29
Фото: 1MI
В очередной раз трагедия заставляет задуматься об обустройстве дорог.
Обустройство специальных велодорожек для тренировок спортсменов, скорость движения на которых не должна превышать 25 километров в час, позволит в будущем избежать трагедий на трассах. Такое мнение озвучил отец одной из спортсменок, пострадавшей в страшной аварии на трассе в Ленинградской области.
Сюжет
Дети

В ДТП погибли двое детей, в том числе жительница Тюменской области 15-летняя Кира Пашкевич. По словам мужчины, за 25 лет его тренерской деятельности такая трагедия произошла впервые.

«Беда огромная и может случиться с каждым. Нужны конструктивные предложения. Необходимы велодорожки для любителей с ограничением 8-15 километров в час, велодорожки для тренировок — до 25 километров в час», — подчеркнул он.

Напомним, в четверг утром, 7 сентября, на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области грузовой автомобиль протаранил колонну велосипедистов. По данным ГИБДД, большегруз влетел в автомобиль сопровождения. От удара последний врезался в колонну велосипедисток. За рулем был мигрант из Узбекистана.

В колонне ехали 11 спортсменок из Сестрорецкой школы олимпийского резерва. 9 детей получили травмы, две девочки, в том числе Кира Пашкевич из Тюменской области, погибли.

Кира Пашкевич была подающей надежды велосипедисткой.Кира Пашкевич была подающей надежды велосипедисткой.
Кира Пашкевич была подающей надежды велосипедисткой.Кира Пашкевич была подающей надежды велосипедисткой.
Кира Пашкевич была подающей надежды велосипедисткой.Кира Пашкевич была подающей надежды велосипедисткой.
Кира Пашкевич была подающей надежды велосипедисткой.
Фото: Спортивная школа г. Ишима
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Известно, что ранее Кира жила в Ишиме, тренировалась в городской спортшколе. Спортсменка регулярно занимала призовые места на региональных соревнованиях в Тюменской области. В минувшем году Кира стала победительницей регионального первенства по велоспорту «Многодневная гонка памяти Героя СССР Л. И. Васильева» и первенства Уральского федерального округа.

«Умница, красавица и просто фанатка велоспорта. Кира ждала 2 года, чтобы её пригласили в спортивный интернат города Сестрорецка. Все, кто знал Киру, находятся в шоке, это большая трагедия не только для нас, но и для многодетной семьи Киры», — сообщили в спортивной школе Ишима.

В Сестрорецкой школе олимпийского резерва тюменка обучалась с середины августа. По словам воспитанницы школы Дарьи Шипиловой, Кира была очень хорошей девочкой, настоящей гонщицей. В день трагедии Даша находилась в составе группы велосипедисток, попавших в ДТП. О произошедшей трагедии девочка рассказывать отказалась.

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