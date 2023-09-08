Тюменец предложил обустроить велодорожки в память о погибшей 15-летней спортсменке

Обустройство специальных велодорожек для тренировок спортсменов, скорость движения на которых не должна превышать 25 километров в час, позволит в будущем избежать трагедий на трассах. Такое мнение озвучил отец одной из спортсменок, пострадавшей в страшной аварии на трассе в Ленинградской области.

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