«Стоим почти час»: крупная пробка образовалась на выезде из Тюмени

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
«Стоит тут уже почти час, здесь дорожники решили начать ремонтировать трассу. Это в час пик», — сообщил «Нашему городу» таксист Владислав П.
Он отметил, что люди уже выходят из своих машин, пробка не двигается уже долгое время.
По данным сервиса Яндекс.Карты на этом участке собралась пробка почти в 4,5 километра, движение встало в обоих направлениях.
Ранее «Наш город» отмечал, что крупная пробка образовалась тюменские дорожники расширят до четырех полос трассу на подъезде к кладбищу на Червишевском тракте. Здесь образуются большие пробки.