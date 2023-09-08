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Updated Сегодня, 13:18

«Стоим почти час»: крупная пробка образовалась на выезде из Тюмени

«Стоим почти час»: крупная пробка образовалась на выезде из Тюмени

8 сентября 2023, 13:13
Фото: 1MI
В 6 километрах от Тюмени на Червишевском тракте наблюдается огромные заторы. Тюменцы жалуются, что машины просто не могут проехать.
«Стоит тут уже почти час, здесь дорожники решили начать ремонтировать трассу. Это в час пик», — сообщил «Нашему городу» таксист Владислав П.

Он отметил, что люди уже выходят из своих машин, пробка не двигается уже долгое время.

По данным сервиса Яндекс.Карты на этом участке собралась пробка почти в 4,5 километра, движение встало в обоих направлениях.

Ранее «Наш город» отмечал, что крупная пробка образовалась тюменские дорожники расширят до четырех полос трассу на подъезде к кладбищу на Червишевском тракте. Здесь образуются большие пробки.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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