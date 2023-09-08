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Скандально прославившаяся жительница Углегорска снова недовольна жильем

Скандально прославившаяся жительница Углегорска снова недовольна жильем

8 сентября 2023, 10:04
Фото: 1MI
Жительница Углегорска Сахалинской области Людмила Аникеева оказалась в центре внимания федеральных СМИ после того, как бросила ботинок в главу районной администрации Дмитрия Цуканова.

Этот инцидент произошел после ее требования предоставить ей новое жилье, что и было сделано. Однако теперь Людмила требует другую квартиру, передает newizv.ru.

Она прожила в предоставленной квартире чуть больше года. По ее словам, она была переселена из одного аварийного дома в другой аварийный. Активисты сахалинского Народного фронта решили разобраться в этой ситуации и высказали свое мнение в телеграм-канале. Они заявили, что дом не является аварийным и ранее не признавался таковым. В 2017 году был проведен его капитальный ремонт силами Фонда капитального ремонта и компании-подрядчика. В 2019–2020 годах были отремонтированы подъезды и фасад. А в 2023 году ведется ремонт сетей водоотведения и водоснабжения.

Другие жильцы дома также не согласны с Людмилой, которая считает их многоквартирный дом аварийным и требует его расселения. Они связывают ее активность с попытками получить от властей еще более комфортную и просторную квартиру.

Интересно отметить, что квартира, в которой живет Людмила Аникеева и которую она хочет поменять, не является единственным жильем ее семьи. Как удалось выяснить Народному фронту, они владеют тремя квартирами в Углегорском районе. Из них две сдаются в аренду.

Юристы объясняют сложившуюся ситуацию правовым пробелом. По действующему законодательству при расселении аварийного жилья не учитывается наличие других жилых помещений в собственности. Именно такая ситуация порой приводит к спекуляциям и попыткам нажиться на этом.

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