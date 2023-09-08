Скандально прославившаяся жительница Углегорска снова недовольна жильем

Она прожила в предоставленной квартире чуть больше года. По ее словам, она была переселена из одного аварийного дома в другой аварийный. Активисты сахалинского Народного фронта решили разобраться в этой ситуации и высказали свое мнение в телеграм-канале. Они заявили, что дом не является аварийным и ранее не признавался таковым. В 2017 году был проведен его капитальный ремонт силами Фонда капитального ремонта и компании-подрядчика. В 2019–2020 годах были отремонтированы подъезды и фасад. А в 2023 году ведется ремонт сетей водоотведения и водоснабжения.