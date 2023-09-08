Скандально прославившаяся жительница Углегорска снова недовольна жильем

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Этот инцидент произошел после ее требования предоставить ей новое жилье, что и было сделано. Однако теперь Людмила требует другую квартиру, передает newizv.ru.
Она прожила в предоставленной квартире чуть больше года. По ее словам, она была переселена из одного аварийного дома в другой аварийный. Активисты сахалинского Народного фронта решили разобраться в этой ситуации и высказали свое мнение в телеграм-канале. Они заявили, что дом не является аварийным и ранее не признавался таковым. В 2017 году был проведен его капитальный ремонт силами Фонда капитального ремонта и компании-подрядчика. В 2019–2020 годах были отремонтированы подъезды и фасад. А в 2023 году ведется ремонт сетей водоотведения и водоснабжения.
Другие жильцы дома также не согласны с Людмилой, которая считает их многоквартирный дом аварийным и требует его расселения. Они связывают ее активность с попытками получить от властей еще более комфортную и просторную квартиру.
Интересно отметить, что квартира, в которой живет Людмила Аникеева и которую она хочет поменять, не является единственным жильем ее семьи. Как удалось выяснить Народному фронту, они владеют тремя квартирами в Углегорском районе. Из них две сдаются в аренду.
Юристы объясняют сложившуюся ситуацию правовым пробелом. По действующему законодательству при расселении аварийного жилья не учитывается наличие других жилых помещений в собственности. Именно такая ситуация порой приводит к спекуляциям и попыткам нажиться на этом.