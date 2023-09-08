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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Ливни придут в Тюменскую область

Сильные ливни обрушатся на юг Тюменской области

8 сентября 2023, 12:29
Фото: 1MI
Ливни придут в Тюменскую область
Непогода ожидается 10 и 11 сентября на юге региона. По прогнозам синоптиков выпадет до 10 мм осадков.

Дожди придут в Ишимской район утром 10 сентября. В этот день температура воздуха снизится с + 20 до + 15 градусов. Скорость ветра усилится до 5-9 метров в секунду, по прогнозу синоптиков выпадет до 5 мм осадков.

Утром 11 сентября ливни продолжатся. Выпадет от 4 до 8 мм осадков. К середине дня дождь закончится, скорость ветра снизится до 1-3 метров в секунду.

Ранее «Наш город» сообщал, что заморозки и туманы обещают жителям Тюменской области в ближайшие дни. 9 и 10 сентября ожидается понижение температуры воздуха до 0…-5.

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#Александр Мязин#Тюменцы#Погода#Дожди
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