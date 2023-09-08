Сильные ливни обрушатся на юг Тюменской области

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Дожди придут в Ишимской район утром 10 сентября. В этот день температура воздуха снизится с + 20 до + 15 градусов. Скорость ветра усилится до 5-9 метров в секунду, по прогнозу синоптиков выпадет до 5 мм осадков.
Утром 11 сентября ливни продолжатся. Выпадет от 4 до 8 мм осадков. К середине дня дождь закончится, скорость ветра снизится до 1-3 метров в секунду.
Ранее «Наш город» сообщал, что заморозки и туманы обещают жителям Тюменской области в ближайшие дни. 9 и 10 сентября ожидается понижение температуры воздуха до 0…-5.