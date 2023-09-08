Росводоканал Тюмень» вывел из эксплуатации низкоэффективные сооружения очистки стоков

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Очистные сооружения в Новотуринском принимали и очищали около 140 кубометров сточных вод в сутки. Процесс очистки на таких небольших сооружениях зависит от качества стоков. Даже небольшое попадание нефтепродуктов в составе сточных вод губит активный ил — микроорганизмы, участвующие в биологической очистке канализационных вод. В результате качество очитки снижается, а все бактерии подлежат замене.
«Экологическое благополучие тюменской агломерации является одной из задач, поставленных перед тюменским водоканалом, губернатором региона и муниципальными органами местного самоуправления. Для достижения поставленной цели мы проводим реконструкцию городских сооружений очистки сточных вод с применением наилучших доступных технологий, выводим из эксплуатации небольшие низкоэффективные сооружения в Тюменском районе, строим сети и насосные станции водоотведения», — сказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Коллектор Новостуринский — Каскара является первым этапом большого проекта по присоединению населенных пунктов, расположенных в районе Тобольского тракта, к централизованной системе водоотведения города Тюмени. От Каскары до областного центра предстоит построить около 10 километров коммуникаций и насосную станцию водоотведения с точкой слива. Работы предполагается завершить в 2025 году.
Напомним, что аналогичный проект уже успешно выполнен в Тюменском районе. От микрорайона Молодежный села Ушаково построен и введен в эксплуатацию канализационный коллектор. Стоки транспортируются на городские очистные сооружения, а неэффективные очистные в Молодежном выведены из эксплуатации.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.