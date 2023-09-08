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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

ДТП в Тюменской области

Пьяная тюменка напала на инспекторов ДПС после задержания ее сына

8 сентября 2023, 12:13
Фото: ГИБДД
ДТП в Тюменской области
Тюменка приговорена судом к 60-ти часам обязательных работ. Женщина не стала выполнять законные требования сотрудников ГИБДД.

14-летний сын селянки совершил ДТП на родительском автомобиле «Ниссан Куб». Мальчик взял ключи у родителей, они об этом не знали. «Ниссан» врезался в «Заз Шанс», в ДТП обошлось без пострадавших.

Фото: ГИБДД
«На место была вызвана 41-летняя мама школьника, не имеющего права управления транспортом. Когда „Ниссан“ начали грузить на эвакуатор, женщина стала агрессивной, громко кричала на автоинспекторов, пыталась бить патрульный автомобиль», — сообщили в ГИБДД.

Автоинспекторам пришлось надеть на неё наручники, машины эвакуировали. Выяснилось, что женщина была пьяна.

Ранее «Наш город» сообщал, что 8 сентября массовое ДТП парализовало движение на путепроводе по улице Монтажников. Здесь столкнулись четыре автомобиля: Mercedes, Infiniti, Mazda и Renault.

#Александр Мязин
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