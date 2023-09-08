Профессор из Тюмени стал главным специалистом по паллиативной помощи больным

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
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Он является директором института клинической медицины ТюмГМУ.
«Зотов Павел Борисович — новый главный внештатный специалист по паллиативной помощи Курганской области и действующий главный внештатный специалист УрФО», — сообщил на своей странице в ВК директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев.
Отмечается, что тюменец недавно посетил конференцию с участием докторов из Москвы. Директор курганского департамента отметил, что Павел Зотов не испугался ответственности и новой должности.
Ранее «Наш город» сообщал, что в поликлиниках Абатского, Викулово и Бердюжье завершены работы по капитальному ремонту. Учреждения готовы к открытию.