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Больницы

Профессор из Тюмени стал главным специалистом по паллиативной помощи больным

8 сентября 2023, 17:30
Фото: 1MI
Больницы
В Курганской области появился новый главный внештатный специалист по паллиативной помощи. Им стал профессор из Тюмени.

Он является директором института клинической медицины ТюмГМУ.

«Зотов Павел Борисович — новый главный внештатный специалист по паллиативной помощи Курганской области и действующий главный внештатный специалист УрФО», — сообщил на своей странице в ВК директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев.

Отмечается, что тюменец недавно посетил конференцию с участием докторов из Москвы. Директор курганского департамента отметил, что Павел Зотов не испугался ответственности и новой должности.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в поликлиниках Абатского, Викулово и Бердюжье завершены работы по капитальному ремонту. Учреждения готовы к открытию.

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#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Назначения
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