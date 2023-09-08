Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 10 и 11 сентября

Сильные ливни придут в Ишим в воскресенье, по прогнозам синоптиков выпадет 5-6 мм осадков. Дожди будут идти в городе весь день. Температура воздуха днём снизится до + 14 градусов, ночью до + 12. Скорость восточного ветра составит 3-4 метра в секунду, влажность повысится с 69 до 91%. Световой день продлится 13 часов и 15 минут.