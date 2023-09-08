Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 10 и 11 сентября

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В Тюмени 9 сентября ожидается солнечная и тёплая погода. Температура воздуха составит + 20 градусов. В начале дня будет холодно до + 8, ночью до + 14. Утром влажность воздуха снизится до 74%, днём до 41%. Синоптики ожидают восточный ветер 3-5 метров в секунду. УФ-индекс средний (3). Световой день составит 13 часов и 21 минуту.
Небольшой дождь ждёт тюменцев 10 сентября. Утром температура воздуха не превысит + 14 градусов, днём до + 16. Скорость восточного ветра 3-6 метров в секунду, весь день в Тюмени будет пасмурно. Ночью температура воздуха снизится до +12 градусов.
В Тобольске 9 сентября будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днём повысится до + 20 градусов. В ночное время похолодает до + 12. Влажность воздуха вечером снизится до 50%, в ночное время ожидается повышение до 82%. Скорость восточного ветра 2-3 м/с. Световой день составит 13 часов и 21 минуту.
10 числа в Тобольске усилится ветер. Его скорость составит 4-5 метров в секунду, весь день в городе будет облачно. Утром температура воздуха составит + 18 градусов, вечером похолодает до + 14. В ночное время синоптики прогнозируют до + 10 градусов. УФ-индекс низкий (2).
В Заводоуковске в первой половине дня будет солнечно. К полудню в город придут облака, температура воздуха составит + 20 градусов. Вечером похолодает до + 12. Скорость восточного ветра 4-5 м/с, влажность воздуха снизится с 67 до 53%.
10 сентября в Заводоуковск придут дожди, по прогнозам синоптиков в городе выпадет до 4 мм осадков. Температура воздуха утром и днём снизится до + 12 градусов. Влажность воздуха составит 86%. Световой день составит 13 часов и 15 минут.
В Ялуторовске в субботу будет облачно с прояснениями. К вечеру ожидается небольшой дождь. Температура воздуха утром составит + 8 градусов, днём потеплеет до + 20. В ночное время похолодает до + 11. Влажность воздуха снизится до 57%. Скорость северо-восточного ветра составит 3-5 метров в секунду. УФ-индекс средний (3).
В воскресенье в Заводоуковск придут ливни, они будут продолжаться весь день. Скорость восточного ветра составит 3-4 метра в секунду. Влажность воздуха 80%. В города похолодает до + 12 градусов, ночью синоптики прогнозируют до + 10. Световой день продлится 13 часов и 15 минут.
В Ишиме в субботу утром будет солнечно. Ближе к вечеру в город придут облака. Влажность воздуха повысится с 53 до 76%. Ожидается восточный ветер 4-5 метров в секунду. Температура воздуха к полудню повысится до + 20, но ночью похолодает до + 10. УФ-индекс средний (3).
Сильные ливни придут в Ишим в воскресенье, по прогнозам синоптиков выпадет 5-6 мм осадков. Дожди будут идти в городе весь день. Температура воздуха днём снизится до + 14 градусов, ночью до + 12. Скорость восточного ветра составит 3-4 метра в секунду, влажность повысится с 69 до 91%. Световой день продлится 13 часов и 15 минут.