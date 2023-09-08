Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 8 сентября

В Ялуторовске утром будет +5 градусов. В город придет юго-восточный ветер со скоростью 2 м/с. Влажность воздуха при этом составит 79%. К полудню температура поднимется до +21 градуса, которые будут ощущаться, как +19 градусов. Влажность при этом составит 40%. Во второй половине дня в город придет восточный ветер. В полдень его скорость составит 2,5 м/с., а вечером и ночью — 2,2 м/с. Днем в городе будет облачно, но с прояснениями. Вечером в Ялуторовске будет малооблачно. Температура воздуха при этом составит +19 градусов. Влажность воздуха к этому времени увеличится до 60%. Ночью температура воздуха опустится до +7 градусов. Влажность воздуха увеличится до 81%.