Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 8 сентября

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
В областной столице 8 сентября будет жарко. Синоптики сообщают, что температура воздуха к полудню прогреется до +21 градуса. В утренние часы показатель составит +7…+18 градусов. В городе будет ясно и солнечно. Утром влажность воздуха увеличится до 78%, к полудню она составит 38%. В течение дня в городе будет главенствовать восточный ветер. Утром его скорость составит 2,2 м/с, в полдень — 2,9 м/с, вечером — 2 м/с, а ночью — 1,8 м/с.
Вечером температура опустится до +14…+19 градусов, которые будут ощущаться, как +15 градусов. Ночью показатель опустится до +7 градусов. Влажность к этому времени увеличится до 82%. Синоптики сообщают, что магнитное поле будет спокойное. УФ-индекс средний — 3. Световой день продлится 13 часов и 26 минут.
На севере региона — в Тобольске в течение дня будет ясная погода. Похоже, что даже в отдаленных частях региона отступила непогода. Утром воздух прогреется до +4…+18 градусов, что будет ощущаться, как +10 градусов. В первой половине дня в Тобольске будет главенствовать восточный ветер. Утром его скорость составит 1,2 м/с, в полдень — 1,5 м/с. К обеду воздух прогреется до +18…+20 градусов. Влажность воздуха при этом составит 45%. Во второй половине дня в город придет северо-восточный ветер со скоростью 1,2 м/с. Вечером температура воздуха опустится до +18 градусов. Ночью влажность воздуха составит 80%, а температура воздуха — +6 градусов.
Световой день продлится 13 часов и 29 минут. УФ-индекс будет средним — 3. Магнитное поле будет спокойным.
Жителей Заводоуковска утром ждет ясная погода. В это время воздух прогреется до +4…+19 градусов, которые будут ощущаться, как +10 градусов. В первой половине дня в городе будет дуть юго-восточный ветер. Утром его скорость составит 2 м/с. Влажность воздуха при этом увеличится до 72%. В полдень стоит ждать повышение температуры до +21 градуса. Скорость ветра при этом увеличится до 2,4 м/с. В полдень в городе будет облачно, но с прояснениями.
К вечеру температура воздуха опустится до +13…+19 градусов. Влажность воздуха при этом увеличится до 59%. В город придет восточный ветер со скоростью 2 м/с. Ночью температура воздуха опустится еще иже до +6 градусов. Влажность воздуха при этом составит 76%.
Световой день продлится 13 часов и 24 минуты. УФ индекс будет средним — 3.
В Ялуторовске утром будет +5 градусов. В город придет юго-восточный ветер со скоростью 2 м/с. Влажность воздуха при этом составит 79%. К полудню температура поднимется до +21 градуса, которые будут ощущаться, как +19 градусов. Влажность при этом составит 40%. Во второй половине дня в город придет восточный ветер. В полдень его скорость составит 2,5 м/с., а вечером и ночью — 2,2 м/с. Днем в городе будет облачно, но с прояснениями. Вечером в Ялуторовске будет малооблачно. Температура воздуха при этом составит +19 градусов. Влажность воздуха к этому времени увеличится до 60%. Ночью температура воздуха опустится до +7 градусов. Влажность воздуха увеличится до 81%.
Магнитное поле будет спокойным. УФ-индекс будет средним — 3. Световой день продлится 13 часов и 24 минуты.
В Ишиме в течение дня будет ясно. Синоптики сообщают, что в утренние часы температура воздуха составит +2…+18 градусов. В первой половине дня в городе будет дуть восточный ветер. Утром его скорость составит 1,5 м/с., а днем — 2 м/с. К полудню температура поднимется до +20 градусов. Влажность воздуха уменьшится до 42%. Вечером в городе будет +10…+17 градусов. Влажность воздуха при этом составит 65%. В городе подует северо-восточный ветер со скоростью 1,5 м/с. Ночью температура составит +5…+9 градусов, которые будут ощущаться, как +4 градуса. Влажность воздуха к этому времени увеличится до 84%. В город придет восточный ветер со скоростью 1, 3 м/с.
Световой день продлится 13 часов и 23 минуты. УФ-индекс будет средним — 3. Магнитное поле также будет спокойное.