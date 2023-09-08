Почти тонну опасных пельменей нашли на тюменском предприятии

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
По данным ведомства, ООО «Домашняя кухня» (из Тюмени) ввело в оборот три партии пельменей неизвестного происхождения.
«4.09.2023 по актам инвентаризации увеличен объем двух партий продукции Пельмени Курганские 0,8 кг ТМ „Степанов“ на 384 кг и на 134 кг», — сообщает Россельхознадзор.
Из чего они были произведены — неизвестно. ООО «Домашняя кухня» объявлено предостережение, предприятию ограничили доступ в систему учёта ВСД.
Ранее «Наш город» сообщал, что в августе 2023 года специалисты тюменского Россельхознадзора проверили качество и безопасность зерна. Проблемы были выявлены у ООО «Радиус-агро» (Викуловский р-н).