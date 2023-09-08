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Updated Сегодня, 11:04

Пельмени на рынке

Почти тонну опасных пельменей нашли на тюменском предприятии

8 сентября 2023, 11:04
Фото: 1MI
Пельмени на рынке
Тюменское предприятие ввело в оборот 971 кг пельменей неизвестного происхождения. Об этом сообщает Россельхознадзор по Тюменской области.

По данным ведомства, ООО «Домашняя кухня» (из Тюмени) ввело в оборот три партии пельменей неизвестного происхождения.

«4.09.2023 по актам инвентаризации увеличен объем двух партий продукции Пельмени Курганские 0,8 кг ТМ „Степанов“ на 384 кг и на 134 кг», — сообщает Россельхознадзор.

Из чего они были произведены — неизвестно. ООО «Домашняя кухня» объявлено предостережение, предприятию ограничили доступ в систему учёта ВСД.

Ранее «Наш город» сообщал, что в августе 2023 года специалисты тюменского Россельхознадзора проверили качество и безопасность зерна. Проблемы были выявлены у ООО «Радиус-агро» (Викуловский р-н).

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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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