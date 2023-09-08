Первокурсниками Тюменского медунивера стали полторы тысячи человек

В этом году на обучение в Тюменский государственный университет поступили полторы тысячи человек. Часть из них приехала сюда из других регионов страны Есть в их числе и иностранцы, сообщает пресс-служба депздрава ТО.

Самыми популярными специальностями остаются «Лечебное дело», «Стоматология» и «Педиатрия».

Впервые в своей истории университет начал подготовку по направлениям среднего специального образования. В этой сфере больше всего желающих стать фельдшерами, медицинскими сестрами и зубными техниками. В свою очередь напомним, что для поддержки молодых врачей в Тюменской области действуют несколько программ. Одна из них — «Земской доктор». Для участников этой программы предусмотрены единовременные денежные выплаты: врачам — 1 млн рублей в сельской и 1,5 млн рублей в медзаведениях, расположенных труднодоступной местности.



Тюменские выпускники-медики смогут работать по программе «Земский доктор» у себя дома Узнать подробнее