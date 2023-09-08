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Нового начальника УМВД в Тюмени назначат до конца осени

Нового начальника УМВД в Тюмени назначат до конца осени

8 сентября 2023, 04:32
Фото: 1MI
Должность нового начальника УМВД по Тюменской области займет силовик из другого региона. Это произойдёт не позднее ноября 2023 года, сообщают инсайдеры.
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Полиция
«Вячеслав Шуляк, который исполняет обязанности руководителя регионального главка, на эту должность не рассматривается. Он назначен именно как временный начальник. Сейчас на рассмотрении в МВД есть несколько кандидатов — все они работают за пределами Тюменской области», — сообщил источник Ура.Ру.

По данным тг-канала «ДРУГой Комаровский», главным кандидатом на кресло начальника управления МВД по Тюменской области является сегодня министр внутренних дел Татарстана, генерал-лейтенант Артем Хохорин.

Руководитель УМВД по Тюменской области Коломиец и его команда уйдут в отставку
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Ранее «Наш Город» писал, что в четверг, 7 сентября, стало известно, что начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец покинул должность. Его данные исчезли с официального сайте полиции. Врио начальника УМВД по Тюменской области назначен Вячеслав Шуляк.

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