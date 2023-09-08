Нового начальника УМВД в Тюмени назначат до конца осени

Ранее «Наш Город» писал, что в четверг, 7 сентября, стало известно, что начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец покинул должность. Его данные исчезли с официального сайте полиции. Врио начальника УМВД по Тюменской области назначен Вячеслав Шуляк.