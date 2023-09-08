Нового начальника УМВД в Тюмени назначат до конца осени

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:34
«Вячеслав Шуляк, который исполняет обязанности руководителя регионального главка, на эту должность не рассматривается. Он назначен именно как временный начальник. Сейчас на рассмотрении в МВД есть несколько кандидатов — все они работают за пределами Тюменской области», — сообщил источник Ура.Ру.
По данным тг-канала «ДРУГой Комаровский», главным кандидатом на кресло начальника управления МВД по Тюменской области является сегодня министр внутренних дел Татарстана, генерал-лейтенант Артем Хохорин.
Ранее «Наш Город» писал, что в четверг, 7 сентября, стало известно, что начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец покинул должность. Его данные исчезли с официального сайте полиции. Врио начальника УМВД по Тюменской области назначен Вячеслав Шуляк.