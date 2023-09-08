На контроле властей Тюменской области находятся 230 строящихся домов

Posted 8 сентября, 11:58
Published 8 сентября, 11:58
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Тюменской области 26 573 квадратных метров жилья приобретены покупателями «в долёвку» и находятся в стадии строительства. Механизм эскроу-счетов позволяет сохранят средства участников долевого строительства в неприкосновенности до момента сдачи дома. Такая мера защиты прав дольщиков действует с 2019 года.
230-м стал дом, возводимый по адресу: г. Тюмень, ул. Т. Кармацкого, д. 17. Его строительство ведёт ООО «Специализированный застройщик „Алебашево“.
Деятельность данной компании, как и других застройщиков, осуществляющих привлечение средств участников долевого строительства, контролируется Главным управлением строительства с момента заключения первого договора участия в долевом строительстве.
В отношении данного объекта договор заключен 23 августа 2023 года. Специальный счёт-эскроу открыт в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ».
В соответствии с проектной документаций на земельном участке будет построен 26-этажный жилой дом на 634 квартиры. Ввод планируется во II квартале 2026 года.
«Специалисты ГУС ТО в ближайшее время проведут профвизит к застройщику, чтобы рассказать о действующих нормативах и ответить на интересующие вопросы. Это обычная практика. Так как юридическое лицо новое, мы должны разъяснить строителям детали работы с дольщиками и особенности контроля», — рассказал зам. начальника Главного управления строительства, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.