На контроле властей Тюменской области находятся 230 строящихся домов

«Специалисты ГУС ТО в ближайшее время проведут профвизит к застройщику, чтобы рассказать о действующих нормативах и ответить на интересующие вопросы. Это обычная практика. Так как юридическое лицо новое, мы должны разъяснить строителям детали работы с дольщиками и особенности контроля», — рассказал зам. начальника Главного управления строительства, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.