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Published Сегодня, 07:50

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Массовое ДТП парализовало движение в Тюмени

Массовое ДТП парализовало движение в Тюмени

8 сентября 2023, 07:50
Фото: ГИБДД
Массовая авария произошла в пятницу днем в Тюмени на путепроводе по улице Монтажников. Здесь столкнулись четыре автомобиля: Mercedes, Infiniti, Mazda и Renault.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

По предварительным данным, водитель Infiniti врезался в едущий впереди Mercedes. От удара последний развернуло на дороге. После чего водитель Mazda влетел в Infiniti, а в Mazda врезался Renault.

Фото: ГИБДД

В результате ДТП травмы получили водитель 32-летний водитель Mercedes и 222-летняя пассажирка Infiniti. Обоим пострадавшим помощь оказана на месте, без госпитализации.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, движение осуществляется по одной полосе, в связи с чем образовалась пробка протяженностью от Широтной до Республики.

Виновника массового ДТП в заречной части Тюмени объявили в розыск
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск 3 сентября произошла смертельная авария. Водитель автомобиля УАЗ Патриот не справился с управлением и перевернулся. В ДТП погиб 52-летний пассажир УАЗа.

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