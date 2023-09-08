Массовое ДТП парализовало движение в Тюмени

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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По предварительным данным, водитель Infiniti врезался в едущий впереди Mercedes. От удара последний развернуло на дороге. После чего водитель Mazda влетел в Infiniti, а в Mazda врезался Renault.
В результате ДТП травмы получили водитель 32-летний водитель Mercedes и 222-летняя пассажирка Infiniti. Обоим пострадавшим помощь оказана на месте, без госпитализации.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, движение осуществляется по одной полосе, в связи с чем образовалась пробка протяженностью от Широтной до Республики.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск 3 сентября произошла смертельная авария. Водитель автомобиля УАЗ Патриот не справился с управлением и перевернулся. В ДТП погиб 52-летний пассажир УАЗа.