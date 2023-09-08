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ГИБДД на трассе в Тюмени

Автомобиль «Хендай» перевернулся после ДТП у ТЦ «Зеленый берег» в Тюмени

8 сентября 2023, 14:50
Фото: 1MI
ГИБДД на трассе в Тюмени
Авария произошла у ЖК Европейский. Здесь столкнулись две легковые машины, от удара КИА перевернулась.

По словам очевидцев, на место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, МЧС и ГИБДД. На улице Алебашевской у въезда в ТЦ «Зеленый берег» возникла пробка.

Фото: Скрин видео
«На улице Алебашевской столкнулись два автомобиля. Пострадали оба водителя», — сообщили «Нашему городу» в ГИБДД.

Серьёзных травм удалось избежать, госпитализация пострадавших не потребовалась.

Ранее «Наш город» сообщал, что глава СК России проконтролирует расследование гибели 15-летней тюменской спортсменки. Страшная авария с грузовиком произошла в четверг.

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