Автомобиль «Хендай» перевернулся после ДТП у ТЦ «Зеленый берег» в Тюмени

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
По словам очевидцев, на место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, МЧС и ГИБДД. На улице Алебашевской у въезда в ТЦ «Зеленый берег» возникла пробка.
«На улице Алебашевской столкнулись два автомобиля. Пострадали оба водителя», — сообщили «Нашему городу» в ГИБДД.
Серьёзных травм удалось избежать, госпитализация пострадавших не потребовалась.
Ранее «Наш город» сообщал, что глава СК России проконтролирует расследование гибели 15-летней тюменской спортсменки. Страшная авария с грузовиком произошла в четверг.