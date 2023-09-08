Магас — молодой город для жизни с нуля

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Есть и другая версия: город был построен не на месте старой столицы, а просто получил ее имя — по соглашению историков, этнографов и писателей. В переводе с ингушского Магас означает «город солнца». О динамике развития, ценах и о том, что интересного можно увидеть в столь молодой столице — в специальном проекте «Жизнь с нуля».
Что такое Магас?
Магас расположен на юге России и сейчас имеет статус столицы Республики Ингушетия. Причем этим статусом город наделили по необходимости и с нуля отстроили как столицу: после распада Чечено-Ингушской Республики Ингушетия осталась без административного центра, а самый крупный город республики — Назрань — никак не подходил на эту роль. Тогда и появилась идея создать столицу с нуля — и появился Магас.
В период своего расцвета Магас был огромным по меркам Кавказа городом — более 15 000 жителей. Сейчас он заново активно развивается — это самый маленький и самый молодой в Российской Федерации населенный пункт, который в то же время играет роль административного центра.
Магас сегодня
Строительство города началось 23 февраля 1994 года по инициативе первого Президента республики Руслана Аушева. Поскольку от Магаса — древней столицы Алании — практически ничего не осталось, никаких исторических памятников в городе нет. Однако появляются современные достопримечательности, которые стали визитными карточками кавказского региона и полюбились туристам.
В центре Магаса располагаются Президентский дворец, въездные ворота, главный корпус Ингушского государственного университета, научно-исследовательский институт гуманитарных наук и другие объекты городской инфраструктуры.
Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Магасе благоустроены площадь, бульвар и сквер. В городе озеленили пространства, провели освещение, установили видеонаблюдение, организовали публичные сети Wi-Fi и современные санузлы.
Также один из проектов города Магас, проект «Благоустройство Парковой зоны площади Алания (Шелковый путь)», выиграл VII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды национального проекта и будет реализован уже до конца 2024 года.
А благодаря нацпроекту «Образование» в Ингушетии уже построены 34 школы для более чем 21 000 учеников.
В центре города возвышается Башня Согласия — современное сооружение в стиле ингушской средневековой башни, увеличенной в 4 раза.
Административную часть окружают несколько кварталов малоэтажной спальной застройки. В окрестностях Магаса можно найти несколько древних городищ и поселений — сюда приезжают туристы, которые интересуются археологией и историей Ингушетии.
Все вывески, таблички с названиями улиц, указатели в парках и скверах даются на двух языках — русском и английском, а некоторые дублируются еще и на ингушском. Это демонстрирует заинтересованность города в приезжих — не только туристах, но и постоянных жителях.
Аэропорт в 30 километрах от города — кстати, самый современный на Кавказе — принимает прямые рейсы из Москвы. Долететь сюда можно примерно за 3,5 часа.
В 5 километрах от Магаса расположен железнодорожный вокзал Назрани, куда прибывают поезда из столицы.
Можно добраться автобусом — через Назрань, либо на личном автомобиле по федеральной трассе «Кавказ». Магас находится в 1798 км от Москвы, поэтому дорога займет около 20 часов.
В 2001 году население Магаса составляло всего 100 человек, в 2018 году это было уже 8771 человек, а по данным на 2023 год в Магасе проживают 16 931 человек, и эта цифра продолжает расти.
Сюда приезжают не только туристы, но и те, кто хочет связать свою жизнь именно с этим городом — развиваться вместе с ним и строить свое будущее.
Один из ключевых факторов привлекательности города даже для молодых амбициозных людей — он строится с нуля, поэтому сразу вбирает в себя современные решения и технологии. Его не приходится адаптировать к меняющимся технологиям, как любой другой город, построенный несколько веков назад и уже сложившийся — Магас строят сразу с расчетом на современного человека, его потребности и желания.
Велотакси, электронные библиотеки, новейшие остановки, «умные скамейки» — Магас стремится сохранять традиции, но при этом вобрать в себя лучшее, что может предложить современный мир.
Сколько стоит жить в Магасе?
Разброс уровня расходов довольно большой — все зависит от того, где и в каком районе жить, как питаться, чем заниматься в свободное время. Однако в целом жизнь в Магасе может обходиться дешевле, чем в более развитых городах России — как минимум за счет доступности жилья.
В частном секторе Магаса можно снять однокомнатную квартиру в пределах 2000 рублей за сутки, двухкомнатную — в пределах 3000 рублей за сутки. Намного выгоднее снимать на длительный срок — стоимость в месяц начинается от 6000–7000 рублей. Гостиниц здесь пока мало — в двух отелях, которые принимают туристов, двухместные номера с завтраком обойдутся в сумму от 5000 до 7000 рублей.
Если вы настроены серьезно и хотите сразу приобретать жилье, то следует ориентироваться на сумму в 3 500 000–4 000 000 рублей. В пределах этой стоимости можно найти квартиру как в строящемся ЖК, так и на рынке вторичного жилья.
Коммунальные услуги в Магасе, да и в регионе в целом, обходятся дешевле, чем в других регионах. Есть основания полагать, что это связано с не самым высоким уровнем зарплат, но так или иначе суммы в квитанциях не превышают 3500 рублей.
Столица Ингушетии имеет достаточно выгодное расположение с точки зрения транспортной доступности — в нескольких километрах проходит федеральная трасса «Кавказ», в 8 километрах от города, в Назрани находится железнодорожный вокзал, в 30 километрах — национальный аэропорт.
Проезд на автобусе стоит 29 рублей, на такси — от 160 рублей.
Отдельно следует упомянуть о транспортной инфраструктуре внутри города. Гордость местных жителей — остановки, напоминающие космические станции, с теплым полом, скамейками с подогревом и точками для зарядки устройств.
А совсем скоро горожан порадуют еще одним новшеством — по улицам поедут «супертравмаи», работающие на солнечных батереях и управляемые автопилотом.
В Республике Ингушетия в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано и построено 10 дорог общей протяженностью 28 километров.
На 1 августа 2023 года цены на основные продукты питания в Магасе составляют:
Стоимость продуктовой корзины — 14 250 рублей.
Тем, кто не любит готовить дома, Магасу тоже есть что предложить. Средний чек за полноценный обед в кафе — около 500 рублей, в ресторане — от 1100 рублей. Основная масса заведений с вкусной едой сосредоточена в центре города.
Поскольку Магас — город молодой, все здешние достопримечательности тоже появились совсем недавно и удобно «скучковались» в ухоженном городском центре, на площади чуть больше квадратного километра. Есть кафе, кинотеатр, ипподром и другие точки притяжения горожан.
Однако все городские достопримечательности можно осмотреть за полдня, а значительно больший интерес представляет поездка в горы Ингушетии. Сюда могут отправиться те, кто интересуется археологией и историей края — недалеко от столицы обнаружены настоящие средневековые городища. Кроме того, хорош трекинг и хайкинг в окрестностях Магаса.
Зачем переезжать в Магас?
Зарубежные аналоги Магаса
В точности так же, как столицу Ингушетии перенесли в Магас, в Мьянме столицу перенесли в Нейпьидо. Этот город также построили специально для того, чтобы перенести туда административный центр, и случилось это даже позже, чем в истории в Магасом — в 2005 году.
Аналоги Магаса в России
Что-то схожее есть в судьбах Магаса и столицы Республики Марий Эл — Йошкар-Олы. Когда-то развитый и многолюдный город, который тогда носил название Царевококшайск, в какой-то момент остался на периферии и превратился в тихий провинциальный городок. Но в 1919 году он становится административным центром Марийской автономной области, затем в 1928 году получает современное название, а в 1936 году становится столицей Республики.
С тех пор курс развития города меняется, и он — во многом так же, как и Магас, — начинает развиваться с нуля. Здесь много достопримечательностей-«новоделов», но они привлекают туристов не хуже старинных памятников истории.
Приезжайте в Магас!
Магас — город с большим потенциалом, с большим стремлением к развитию и с большой потребностью в людях, которые этому развитию помогут.