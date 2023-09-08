Готовим шапки и перчатки: в Тюмени похолодает до -5

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В субботу, 9 сентября, в утренние часы вероятны туманы. День пройдет при переменной облачности и без осадков, температура воздуха составит +15…+20. В воскресенье, 10 сентября, синоптики обещают кратковременные дожди, усиление ветра до 18 метров секунду. Максимальная температура воздуха в этот день составит +13…+18.
В понедельник и вторник, 11 и 12 сентября, в областной столице ожидается дождливая и прохладная погода. Ночью термометры не поднимутся выше +8…+10, днем покажут +14…+15. В среду, 13 сентября, осадки в Тюмени прекратятся и потеплеет до +17…+18. Четверг, 14 сентября, порадует горожан солнечной погодой — температура воздуха в этот день составит +20…+21.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году сентябрь и октябрь на территории Тюменской области ожидаются теплее нормы на 1-2 градуса. Первый снег в регионе ожидается не раньше середины октября.