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Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

В Тюменской области похолодает до -5

Готовим шапки и перчатки: в Тюмени похолодает до -5

8 сентября 2023, 06:01
Фото: 1MI

В Тюменской области похолодает до -5

Заморозки и туманы обещают жителям Тюменской области в ближайшие дни. По прогнозам метеорологов, в ночные часы 9 и 10 сентября ожидается понижение температуры воздуха до 0…-5.

В субботу, 9 сентября, в утренние часы вероятны туманы. День пройдет при переменной облачности и без осадков, температура воздуха составит +15…+20. В воскресенье, 10 сентября, синоптики обещают кратковременные дожди, усиление ветра до 18 метров секунду. Максимальная температура воздуха в этот день составит +13…+18.

В понедельник и вторник, 11 и 12 сентября, в областной столице ожидается дождливая и прохладная погода. Ночью термометры не поднимутся выше +8…+10, днем покажут +14…+15. В среду, 13 сентября, осадки в Тюмени прекратятся и потеплеет до +17…+18. Четверг, 14 сентября, порадует горожан солнечной погодой — температура воздуха в этот день составит +20…+21.

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Ранее «Наш Город» писал, что в этом году сентябрь и октябрь на территории Тюменской области ожидаются теплее нормы на 1-2 градуса. Первый снег в регионе ожидается не раньше середины октября.

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