Готовим шапки и перчатки: в Тюмени похолодает до -5

В понедельник и вторник, 11 и 12 сентября, в областной столице ожидается дождливая и прохладная погода. Ночью термометры не поднимутся выше +8…+10, днем покажут +14…+15. В среду, 13 сентября, осадки в Тюмени прекратятся и потеплеет до +17…+18. Четверг, 14 сентября, порадует горожан солнечной погодой — температура воздуха в этот день составит +20…+21.