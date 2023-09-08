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Глава СК России проконтролирует расследование гибели 15-летней тюменской спортсменки

Глава СК России проконтролирует расследование гибели 15-летней тюменской спортсменки

8 сентября 2023, 12:50
Фото: 1MI
Страшная авария произошла во время тренировки спортсменок. В сопровождающий их автомобиль влетел грузовик, два человека погибли, в их числе 15-летняя тюменка Кира Пашкевич.

Страшная авария произошла во время тренировки спортсменок. В сопровождающий их автомобиль влетел грузовик, два человека погибли.

«Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о смертельном ДТП с несовершеннолетними велосипедистками, произошедшем в Выборгском районе Ленинградской области, в котором погибли две девочки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает telegram-канал СК РФ.

Известно, что тюменка обучалась в Сестрорецкой школе олимпийского резерва. Она тренируется здесь с середины августа. По словам воспитанницы школы Дарьи Шипиловой, Кира была очень хорошей девочкой

По данным издания «Фонтанка», большегрузом управлял 31-летний гражданин Узбекистана. По словам очевидцев, он мог уснуть за рулём. После трагедии отец одной из спортсменок предложил обустроить велодорожки в память о погибшей 15-летней спортсменке. Он полагает, что ограничение скорости в 25 километров в час позволит в будущем избежать трагедий на трассах. Тюменец отметил, что за 25 лет его тренерской деятельности такая трагедия произошла впервые.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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