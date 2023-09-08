Глава СК России проконтролирует расследование гибели 15-летней тюменской спортсменки

По данным издания «Фонтанка», большегрузом управлял 31-летний гражданин Узбекистана. По словам очевидцев, он мог уснуть за рулём. После трагедии отец одной из спортсменок предложил обустроить велодорожки в память о погибшей 15-летней спортсменке. Он полагает, что ограничение скорости в 25 километров в час позволит в будущем избежать трагедий на трассах. Тюменец отметил, что за 25 лет его тренерской деятельности такая трагедия произошла впервые.