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ФОМС: Система ОМС охраняет здоровье и качество жизни застрахованных

ФОМС: Система ОМС охраняет здоровье и качество жизни застрахованных

8 сентября 2023, 13:37
Фото: 1MI
Субвенция на реализацию базовой программы ОМС составляет основную часть расходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования во всех регионах Российской Федерации. В 2023 году выделено 2,7 трлн рублей, что на 11,6% больше, чем в прошлом году.

За последние 5 лет размер субвенции вырос на 33%. Рост финансирования позволяет расширять список бесплатно оказываемых медицинских услуг, включая новые виды диагностики и лечения, пишет interfax-russia.ru.

Глава ФОМС Илья Баланин подчеркнул, что увеличение финансирования способствует доступности и качеству бесплатного медобслуживания, развитию превентивной медицины и раннему выявлению рисков.

Базовая программа ОМС была расширена нормативами на диспансерное наблюдение, что упрощает планирование деятельности региональными властями и территориальными фондами ОМС. Также увеличены объемы ЭКО (на 20%), расширен неонатальный скрининг. Повышенное внимание уделено гражданам, у которых диагностированы сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология. Также был увеличен объем помощи гражданам, страдающим гепатитом С, благодаря чему они смогут получать дорогостоящие лекарственные средства.

Финансирование эксклюзивных операций по ОМС выросло вдвое и составляет от 1,6 до 8,3 млн рублей. Всего на текущий год по базовой программе ОМС выделено 2,9 млрд рублей.

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