ФОМС: Система ОМС охраняет здоровье и качество жизни застрахованных

Базовая программа ОМС была расширена нормативами на диспансерное наблюдение, что упрощает планирование деятельности региональными властями и территориальными фондами ОМС. Также увеличены объемы ЭКО (на 20%), расширен неонатальный скрининг. Повышенное внимание уделено гражданам, у которых диагностированы сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология. Также был увеличен объем помощи гражданам, страдающим гепатитом С, благодаря чему они смогут получать дорогостоящие лекарственные средства.