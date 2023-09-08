Долг перед УСТЭК — повод для ареста имущества

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Арест имущества злостных неплательщиков — один из способов по взысканию задолженности, который может быть инициирован, если после уведомления о возбуждении исполнительного производства задолженность остается непогашенной в установленный срок добровольно. Так, 28 августа, вместе с судебным приставом Калининского административного округа города Тюмени был осуществлен совместный выезд к должнику, во время которого был арестован и изъят его автомобиль, а ему лично было вручено требование о полном погашении задолженности в пользу УСТЭК.
Уже на следующий день после ареста должник обратился в УСТЭК и погасил задолженность в полном объеме, после чего автомобиль со штрафстоянки выл возвращен владельцу. Напомним, что для исполнения требований решения суда судебные приставы в праве запретить регистрационные действия, инициировать ограничение выезда за границу, ограничить пользование транспортными средствами, наложить арест на имущество или банковские счета и даже приостановить оказание услуг юридическим лицам. В том числе на должника ложится обязанность по уплате государственной пошлины. Другой должник, получивший требование о полном погашении задолженности в пользу УСТЭК во время этого же выезда, на следующий день погасил задолженность в полном объеме, не дожидаясь принятия вынужденных мер.
7 сентября состоялся еще один выезд специалистов УСТЭК совместно с судебными приставами по адресу неплательщика. Должник не открыл дверь представителям службы судебных приставов, хотя был предупрежден о предстоящем аресте автомобиля и возможности забрать личные вещи до того, как автомобиль будет транспортирован на штрафстоянку. По словам судебных приставов, должник может сразу же на месте оплатить полную сумму задолженности, воспользовавшись сервисом «Госуслуги» и тем самым избежать ареста имущества. Однако, гражданин не пошел на встречу и автомобиль был эвакуирован.
Помимо ареста имущества, если должник проигнорировал требования законодательства или решения суда, и добровольно не возмещает сумму долга, сведения о нем могут быть переданы в Национальное бюро кредитных историй (НКБИ). Такая вынужденная мера в будущем повлияет на кредитный рейтинг должника и затруднит получение кредита.
Единая теплоснабжающая организация Тюмени призывает потребителей своевременно вносить плату за тепловую энергию — ежемесячно до 10 числа и тем самым не создавать ситуаций для принятия мер по взысканию задолженности. Информация о способах оплаты в наличной и безналичной форме размещена на сайте УСТЭК https://ao-ustek.ru/potrebitelyam/oplata-kommunalnykh-uslug/sposoby-oplaty.