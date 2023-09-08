Долг перед УСТЭК — повод для ареста имущества

Уже на следующий день после ареста должник обратился в УСТЭК и погасил задолженность в полном объеме, после чего автомобиль со штрафстоянки выл возвращен владельцу. Напомним, что для исполнения требований решения суда судебные приставы в праве запретить регистрационные действия, инициировать ограничение выезда за границу, ограничить пользование транспортными средствами, наложить арест на имущество или банковские счета и даже приостановить оказание услуг юридическим лицам. В том числе на должника ложится обязанность по уплате государственной пошлины. Другой должник, получивший требование о полном погашении задолженности в пользу УСТЭК во время этого же выезда, на следующий день погасил задолженность в полном объеме, не дожидаясь принятия вынужденных мер.