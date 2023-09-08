Депутаты гордумы приняли участие в подготовке патриотических мероприятий для молодежи

Участники с энтузиазмом испытывали свои физические возможности, прикладывая все силы в выполнении видов испытаний комплекса ГТО. Курсанты показали себя в беге на 60 метров, прыжках в длину с места, подтягивании на перекладине, наклонах вперед из положения стоя на гимнастической скамье и беге на 3 км.