Депутаты гордумы приняли участие в подготовке патриотических мероприятий для молодежи

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Так, депутат Тюменской городской Думы Елена Бойко откликнулась на приглашение руководства школы №9 организовать урок мужества для учащихся 9-11 классов и членов их семей. Встречу провел командир полка, Герой России, гвардии полковник Рустам Галиевич Сайфуллин.
Со школьниками говорили о Родине, долге, чести, совести и, конечно, об истории страны и своих корнях.
Рустам Галиевич — человек с особой энергетикой, волевой, сильный, цельный, имеющий твердую позицию и принципы. Знакомство с ними — большая удача. Уверена, что сегодняшний день запомнится ребятам надолго и оставит след в юных сердцах, — прокомментировала Елена Бойко.
Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди курсантов ТВВИКУ состоялось на военном полигоне озера Андреевского по инициативе Рустама Сайфуллина. Депутат Тюменской городской Думы, посол ГТО в Тюменской области и заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу Наталья Проскурякова приехала поприветствовать будущих офицеров и дать старт соревнованиям.
Дорогие ребята, мне очень приятно видеть в вашем лице будущее российской армии. Несомненно, роль спортивной подготовки в вашей повседневной жизни трудно переоценить. По определению будущий офицер должен обладать крепким здоровьем, физической выносливостью, быть примером для своих подчиненных в будущем. ГТО поможет вам в этом. Выходя сегодня на старт, вы будете соревноваться с товарищами, соревноваться с самими собой. Желаю не останавливаться на достигнутом, всегда быть на высоте и самосовершенствоваться! — обратилась Наталья Геннадиевна к собравшимся на плацу.
Участники с энтузиазмом испытывали свои физические возможности, прикладывая все силы в выполнении видов испытаний комплекса ГТО. Курсанты показали себя в беге на 60 метров, прыжках в длину с места, подтягивании на перекладине, наклонах вперед из положения стоя на гимнастической скамье и беге на 3 км.
На финише 3-километровой дистанции каждый получил из рук чемпионки мира небольшой сувенир — открытку-календарь с ее автографом.