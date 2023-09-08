Банк ДОМ. РФ повысил процентную ставку по вкладу-конструктору «Мой ДОМ»

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что в условиях развивающегося у населения тренда на сберегательную модель поведения принято решение повысить доходность для всех категорий вкладов — в зависимости от срока размещения. С учетом предпочтений клиентов максимальное повышение предусмотрено для вкладов от 1 года. Такие депозиты занимают сейчас 43% от всего объема размещения средств на депозитах.