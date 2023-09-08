Банк ДОМ. РФ повысил процентную ставку по вкладу-конструктору «Мой ДОМ»

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что в условиях развивающегося у населения тренда на сберегательную модель поведения принято решение повысить доходность для всех категорий вкладов — в зависимости от срока размещения. С учетом предпочтений клиентов максимальное повышение предусмотрено для вкладов от 1 года. Такие депозиты занимают сейчас 43% от всего объема размещения средств на депозитах.
Примерные процентные ставки при размещении от 1 млн рублей на различные сроки следующие: для вкладов на 3 месяца — 11,3% (+0,2 п. п.); на 6 месяцев — 11,5% (+0,4 п. п.); на 1 год — 11,7% (+0,7 п. п.); на 1,5 года — 11,9% (+0,9 п. п.); на 2 года — 12% (+0,5 п. п.).
Клиенты могут самостоятельно выбирать условия вклада в соответствии с их потребностями и предпочтениями. Размер процентной ставки зависит от способа открытия, возможности пополнения и снятия денежных средств, а также частоты выплаты процентов.
Средства на всех вкладах и накопительных счетах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. В мобильном банке предусмотрены различные функции управления депозитами, включая открытие и пополнение счета, а также снятие средств.
Подробности оформления и подачи заявки можно найти на официальном сайте банка.