nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Банк ДОМ. РФ повысил процентную ставку по вкладу-конструктору «Мой ДОМ»

Банк ДОМ. РФ повысил процентную ставку по вкладу-конструктору «Мой ДОМ»

8 сентября 2023, 10:22
Фото: Банк ДОМ.РФ
После повышения ключевой ставки банки приняли решение увеличить процентные ставки по вкладам. Например, Банк ДОМ.РФ повысил процентную ставку на вклад-конструктор «Мой ДОМ».

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что в условиях развивающегося у населения тренда на сберегательную модель поведения принято решение повысить доходность для всех категорий вкладов — в зависимости от срока размещения. С учетом предпочтений клиентов максимальное повышение предусмотрено для вкладов от 1 года. Такие депозиты занимают сейчас 43% от всего объема размещения средств на депозитах.

Примерные процентные ставки при размещении от 1 млн рублей на различные сроки следующие: для вкладов на 3 месяца — 11,3% (+0,2 п. п.); на 6 месяцев — 11,5% (+0,4 п. п.); на 1 год — 11,7% (+0,7 п. п.); на 1,5 года — 11,9% (+0,9 п. п.); на 2 года — 12% (+0,5 п. п.).

Клиенты могут самостоятельно выбирать условия вклада в соответствии с их потребностями и предпочтениями. Размер процентной ставки зависит от способа открытия, возможности пополнения и снятия денежных средств, а также частоты выплаты процентов.

Средства на всех вкладах и накопительных счетах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. В мобильном банке предусмотрены различные функции управления депозитами, включая открытие и пополнение счета, а также снятие средств.

Подробности оформления и подачи заявки можно найти на официальном сайте банка.

Подпишитесь
Тюменец предложил обустроить велодорожки в память о погибшей 15-летней спортсменке
Сегодня, 09:29
Тюменцев испугала строящаяся в частном секторе на Московском тракте незаконная мечеть
Вчера, 11:30
В Тюмени резко подорожала самая доступная курятина и мясной фарш
Вчера, 17:21
Тюменки стали чаще искать работу. Почему?
Сегодня, 07:17
23-летний тюменец два месяца назад пропал на СВО
Сегодня, 05:27
Готовим шапки и перчатки: в Тюмени похолодает до -5
Сегодня, 06:01