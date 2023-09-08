Александр Моор поручил отремонтировать дорогу в Ялуторовске по просьбе горожан

Posted 8 сентября, 05:47
Published 8 сентября, 05:47
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Жительница города Юлия Демакова от имени своих земляков попросила губернатора решить вопрос с ремонтом дороги по улице Егорова.
«Часть дороги уже сделана в щебеночном исполнении, а часть — остается в грунте, это препятствует нормальному передвижению жителей и автомобилей. Нам было бы достаточно щебеночного покрытия», — рассказала активистка.
Александр Моор поручил завершить ремонт дороги до 1 июля 2024 года.
Такие приемы личные или дистанционные, глава региона проводит ежемесячно. Чтобы попасть на них нужно предварительно записаться на сайте правительства Тюменской области, обязательно указав тему проблемы. Общение с жителями региона без посредников, позволяет руководству области выстроить прямой диалог с людьми, получить обратную связь и выявить наиболее актуальные для тюменцев вопросы и проблемы.