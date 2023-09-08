Александр Моор поручил отремонтировать дорогу в Ялуторовске по просьбе горожан

Такие приемы личные или дистанционные, глава региона проводит ежемесячно. Чтобы попасть на них нужно предварительно записаться на сайте правительства Тюменской области, обязательно указав тему проблемы. Общение с жителями региона без посредников, позволяет руководству области выстроить прямой диалог с людьми, получить обратную связь и выявить наиболее актуальные для тюменцев вопросы и проблемы.