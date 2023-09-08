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Posted 8 сентября, 05:47

Published 8 сентября, 05:47

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Александр Моор поручил отремонтировать дорогу в Ялуторовске по просьбе горожан

Александр Моор поручил отремонтировать дорогу в Ялуторовске по просьбе горожан

8 сентября 2023, 05:47
Фото: nashgorod.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередной личный прием жителей региона. В этот раз к нему обратились ялуторовчане, сообщает пресс-служба главы области.

Жительница города Юлия Демакова от имени своих земляков попросила губернатора решить вопрос с ремонтом дороги по улице Егорова.

«Часть дороги уже сделана в щебеночном исполнении, а часть — остается в грунте, это препятствует нормальному передвижению жителей и автомобилей. Нам было бы достаточно щебеночного покрытия», — рассказала активистка.

Александр Моор поручил завершить ремонт дороги до 1 июля 2024 года.

Такие приемы личные или дистанционные, глава региона проводит ежемесячно. Чтобы попасть на них нужно предварительно записаться на сайте правительства Тюменской области, обязательно указав тему проблемы. Общение с жителями региона без посредников, позволяет руководству области выстроить прямой диалог с людьми, получить обратную связь и выявить наиболее актуальные для тюменцев вопросы и проблемы.

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