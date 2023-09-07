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Страшная авария с грузовиком

За рулем грузовика, убившего тюменскую спортсменку, был мигрант из Узбекистана

7 сентября 2023, 11:50
Фото: Скрин видео тг-канала "Тюмень №1"
Страшная авария с грузовиком
Большегрузом управлял 31-летний гражданин Узбекистана. Очевидцы полагают, что виновник ДТП мог уснуть за рулём.
«Удар был такой силы, что вылетел двигатель. Скорость водителя оценить сложно, может, отвлекся, уснул, или стало плохо. Водитель не пострадал, он вышел из машины, но ни к кому не стал подходить, думаю, он в шоке», — рассказал очевидец изданию «Фонтанка».

По информации РИА Новости, у тренера не было разрешения на проведение тренировки. Юные спортсмены отправились на трассу без согласований, сообщил глава Федерации велосипедного спорта Екимов.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в этой аварии погибли две девушки, среди них спортменка, которая раньше жила в Ишиме.

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