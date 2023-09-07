За рулем грузовика, убившего тюменскую спортсменку, был мигрант из Узбекистана

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
«Удар был такой силы, что вылетел двигатель. Скорость водителя оценить сложно, может, отвлекся, уснул, или стало плохо. Водитель не пострадал, он вышел из машины, но ни к кому не стал подходить, думаю, он в шоке», — рассказал очевидец изданию «Фонтанка».
По информации РИА Новости, у тренера не было разрешения на проведение тренировки. Юные спортсмены отправились на трассу без согласований, сообщил глава Федерации велосипедного спорта Екимов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в этой аварии погибли две девушки, среди них спортменка, которая раньше жила в Ишиме.