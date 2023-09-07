Юные айтишники из Тюмени предложат свои идеи по благоустройству города

Чтобы принять участие, нужно заполнить заявку, а также прикрепить описание работы в формате презентации. В тексте нужно обязательно указать, какую проблему решает проект, какие нужные технологии и ресурсы для его реализации. Также к презентации можно приложить схемы и фото рисунков, как автор видит свое устройство. Участвовать можно как индивидуально, так и командой (до 3 человек). Заявки принимаются до 25 сентября включительно.