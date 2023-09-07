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Posted 7 сентября, 11:33

Published 7 сентября, 11:33

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Юные айтишники из Тюмени предложат свои идеи по благоустройству города

Юные айтишники из Тюмени предложат свои идеи по благоустройству города

7 сентября 2023, 11:33
Фото: 1MI
Ежегодный областной конкурс инновационных идей «Моя ИТ-идея» в этом году посвящен теме благоустройства городской среды. Школьники в возрасте от 6 до 11 лет могут предложить свою идею приложения, полезного для города или интерактивную игру, сообщает депцифры региона.

Работы могут касаться самых разных направлений, которые будут положительно влиять на развитие Цифропарка — городского парка будущего: искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, робототехнические устройства и т. д. Так, например, в прошлом году победителями стали идеи значка «ПОДПРИСМОТРОМТЮМЕНЬ», бесконтактное устройство для обработки рук, приложение CityKids.

Чтобы принять участие, нужно заполнить заявку, а также прикрепить описание работы в формате презентации. В тексте нужно обязательно указать, какую проблему решает проект, какие нужные технологии и ресурсы для его реализации. Также к презентации можно приложить схемы и фото рисунков, как автор видит свое устройство. Участвовать можно как индивидуально, так и командой (до 3 человек). Заявки принимаются до 25 сентября включительно.

Подробные условия конкурса, а также шаблоны необходимых документов для заполнения есть в официальном положении.

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