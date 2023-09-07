Виновника массового ДТП в заречной части Тюмени объявили в розыск

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
По предварительным данным автомобиль «Ниссан Тиида» снес три авто и скрылся с места аварии. На данный момент машины нарушителя ищут инспекторы ГИБДД, очевидцы утверждают, что водитель был пьян.
«Номер „Ниссана“ Т392УА 72. Если Вы знаете его местонахождение, позвоните по телефону: 29-12-10», — сообщи в ГИБДД.
По данным 2ГИС, на улице Дружбы и Алебашевская возникла пробка в километр в сторону выезда из города.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в четверг фиксировались большие пробки только в южной части города. Заторы растянулись почти на 4,5 километра.