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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

авария на улице Дружбы

Виновника массового ДТП в заречной части Тюмени объявили в розыск

7 сентября 2023, 14:12
Фото: ГИБДД
авария на улице Дружбы
В областной столице столкнулись сразу четыре машины. Всё произошло в районе перекрёстка улиц Дружбы и Ветеранов Труда.

По предварительным данным автомобиль «Ниссан Тиида» снес три авто и скрылся с места аварии. На данный момент машины нарушителя ищут инспекторы ГИБДД, очевидцы утверждают, что водитель был пьян.

«Номер „Ниссана“ Т392УА 72. Если Вы знаете его местонахождение, позвоните по телефону: 29-12-10», — сообщи в ГИБДД.

По данным 2ГИС, на улице Дружбы и Алебашевская возникла пробка в километр в сторону выезда из города.

Крупные пробки сковали движение в южной части Объездной дороги Тюмени
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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в четверг фиксировались большие пробки только в южной части города. Заторы растянулись почти на 4,5 километра.

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#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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