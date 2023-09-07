В Тюменской области вырос процент детских самоубийств

В Тюменской области за 2022 году показатель детских самоубийств увеличился на 40%. Детский омбудсмен Андрей Степанов рассказал, что 56 юных жителей Тюменской области ушли из жизни в прошлом году. А это в свою очередь, а 16 детишек больше, чем в 2021 году. Кроме того, в прошлом году психологическая помощь понадобилась 6 231-му несовершеннолетнему.