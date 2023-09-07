В Тюменской области вырос процент детских самоубийств

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В Тюменской области за 2022 году показатель детских самоубийств увеличился на 40%. Детский омбудсмен Андрей Степанов рассказал, что 56 юных жителей Тюменской области ушли из жизни в прошлом году. А это в свою очередь, а 16 детишек больше, чем в 2021 году. Кроме того, в прошлом году психологическая помощь понадобилась 6 231-му несовершеннолетнему.
Летом этого года издание «Nashgorod.ru» сообщало, что за указанный период в Тюмени 9 детей покончили жизнь самоубийством. А еще специалисты зарегистрировали около 300 случаев попыток самоубийства среди подростков. Отмечается, что попытка — это своего рода шантаж родителей, особенно после конфликтов в семье.
Общую картину дополняет и то, что в этом году счеты с жизнью свели 205 жителей региона. Среди них не только дети. 168 мужчин и 37 женщин покончили жизнь самоубийством.
Ранее мы публиковали эксклюзивный материал о том, как помочь ребенку в сложной жизненной ситуации. Пособие для родителей, как узнать, что ваш ребенок хочет наложить на себя руки и помочь ему справиться с проблемой.