В Тюмени взлетел спрос на ремонт бытовой техники

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
По информации аналитиков платформы Авито Услуги, чаще всего жители Тюмени сдавали в ремонт плиты (на 68% больше чем в 2022 году), и стиральные машины (рост на 57%) и холодильники (рост на 30%). Спрос на услуги мелкой бытовой техники составил 25% — чаще всего в ремонтные мастерские относили кофемашины, микроволновые плиты и пылесосы.
По словам экспертов, данная тенденция обусловлена тем, что в настоящее время выгоднее вложиться в ремонт текущей техники вместо покупки новых бытовых приборов.
«Растущий спрос на услуги по ремонту техники связан также с активным расширением сегмента услуг от частных мастеров — этим летом в Тюмени объявлений от частных специалистов и сервисных центров по ремонту и обслуживанию крупной бытовой техники стало больше на 22%, а мелкой — на 14% год к году», — отметил руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах Александр Сёмочкин.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области потратили в магазинах в первом полугодии 2023 года более 44,7 миллиардов рублей. Большая часть денежных средств пришлась на приобретение непродовольственных товаров.