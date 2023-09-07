В Тюмени взлетел спрос на ремонт бытовой техники

По информации аналитиков платформы Авито Услуги, чаще всего жители Тюмени сдавали в ремонт плиты (на 68% больше чем в 2022 году), и стиральные машины (рост на 57%) и холодильники (рост на 30%). Спрос на услуги мелкой бытовой техники составил 25% — чаще всего в ремонтные мастерские относили кофемашины, микроволновые плиты и пылесосы.