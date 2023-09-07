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В Тюмени взлетел спрос на ремонт бытовой техники

В Тюмени взлетел спрос на ремонт бытовой техники

7 сентября 2023, 08:22
Фото: 1MI
В Тюмени в пять раз вырос уровень спроса на ремонт крупной бытовой техники. По данному показателю областная столица обогнала города-миллионники Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Москву.

По информации аналитиков платформы Авито Услуги, чаще всего жители Тюмени сдавали в ремонт плиты (на 68% больше чем в 2022 году), и стиральные машины (рост на 57%) и холодильники (рост на 30%). Спрос на услуги мелкой бытовой техники составил 25% — чаще всего в ремонтные мастерские относили кофемашины, микроволновые плиты и пылесосы.

По словам экспертов, данная тенденция обусловлена тем, что в настоящее время выгоднее вложиться в ремонт текущей техники вместо покупки новых бытовых приборов.

«Растущий спрос на услуги по ремонту техники связан также с активным расширением сегмента услуг от частных мастеров — этим летом в Тюмени объявлений от частных специалистов и сервисных центров по ремонту и обслуживанию крупной бытовой техники стало больше на 22%, а мелкой — на 14% год к году», — отметил руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах Александр Сёмочкин.
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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области потратили в магазинах в первом полугодии 2023 года более 44,7 миллиардов рублей. Большая часть денежных средств пришлась на приобретение непродовольственных товаров.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Ремонт#Новости тюмени#Бытовая техника и электроника#Сфера услуг
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