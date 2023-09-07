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Published Сегодня, 17:21

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Updated Сегодня, 17:28

Цены на курятину

В Тюмени резко подорожала самая доступная курятина и мясной фарш

7 сентября 2023, 17:21
Фото: 1MI
Цены на курятину
В областной столице за последний год серьёзно подорожала мясная продукция. Самая доступная для тюменцев — это курица, цены на неё за последний год повысились примерно на 21%.

Самая дешевая курятина — тушка цыплёнка. В «Ашане» её можно купить по акции за 215 («Каждый день») рублей за килограмм. Голень цыпленка-бройлера («Троекурово») уже 250 рублей и это ещё со скидкой в 10%. За филе «придётся отдать 340 рублей.

В «Ленте» тушка цыплёнка стоит уже 229 рублей (со скидкой по карте 216). Филе («Троекурово») продаётся по 399 рублей (с учётом скидки).

За последний год подорожала свинина (окорок), за неё просят 340 — 380 рублей за килограмм. Почти на 25% за последний год подорожал мясной фарш. Теперь за него просят 500 — 550 рублей за килограмм. Говядина стоит около 560 рублей.

Для сравнения весной 2012 года курица в тюменских магазинах стоила около 120 рублей за кг, в начале 2021 года почти 160 рублей. Примерно столько же она стоила и через 12 месяцев. Говядина в том же 2012 году стоила 260,33 рублей, теперь 560 рублей.

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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Цены
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