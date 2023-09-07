В Тюмени резко подорожала самая доступная курятина и мясной фарш

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Самая дешевая курятина — тушка цыплёнка. В «Ашане» её можно купить по акции за 215 («Каждый день») рублей за килограмм. Голень цыпленка-бройлера («Троекурово») уже 250 рублей и это ещё со скидкой в 10%. За филе «придётся отдать 340 рублей.
В «Ленте» тушка цыплёнка стоит уже 229 рублей (со скидкой по карте 216). Филе («Троекурово») продаётся по 399 рублей (с учётом скидки).
За последний год подорожала свинина (окорок), за неё просят 340 — 380 рублей за килограмм. Почти на 25% за последний год подорожал мясной фарш. Теперь за него просят 500 — 550 рублей за килограмм. Говядина стоит около 560 рублей.
Для сравнения весной 2012 года курица в тюменских магазинах стоила около 120 рублей за кг, в начале 2021 года почти 160 рублей. Примерно столько же она стоила и через 12 месяцев. Говядина в том же 2012 году стоила 260,33 рублей, теперь 560 рублей.