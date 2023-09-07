В Тюмени резко подорожала самая доступная курятина и мясной фарш

Для сравнения весной 2012 года курица в тюменских магазинах стоила около 120 рублей за кг, в начале 2021 года почти 160 рублей. Примерно столько же она стоила и через 12 месяцев. Говядина в том же 2012 году стоила 260,33 рублей, теперь 560 рублей.