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В Тюмени почти на 16 тысяч рублей выросла зарплата

В Тюмени почти на 16 тысяч рублей выросла зарплата

7 сентября 2023, 04:59
Фото: 1MI
Размер медианной заработной платы в Тюмени сегодня составляет 66,6 тысяч, тогда как в августе 2022 года — 50,8 тысяч. Рост за год составил 31%.

По словам руководителя департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрия Михеева, с начала лета медианная зарплата увеличилась на 8%.

«Активность работодателей в Тюмени этим летом была на достаточно высоком уровне: количество опубликованных вакансий более чем в два раза превышало прошлогодний уровень. В августе эта тенденция продолжилась», — сообщил Михеев РБК Тюмень.

При этом перечень самых востребованных вакансий этим летом практически не изменился. По-прежнему, компании региона испытывают дефицит в водителях, разнорабочих, продавцах, курьерах и т. д.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным Росстата, средняя заработная плата в июне этого года составила 73 тысячи 206 рублей. За полгода она выросла на 13%.

#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Заработная плата#Новости тюмени#Работа#Вакансия
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