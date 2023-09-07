В Тюмени почти на 16 тысяч рублей выросла зарплата

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
По словам руководителя департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрия Михеева, с начала лета медианная зарплата увеличилась на 8%.
«Активность работодателей в Тюмени этим летом была на достаточно высоком уровне: количество опубликованных вакансий более чем в два раза превышало прошлогодний уровень. В августе эта тенденция продолжилась», — сообщил Михеев РБК Тюмень.
При этом перечень самых востребованных вакансий этим летом практически не изменился. По-прежнему, компании региона испытывают дефицит в водителях, разнорабочих, продавцах, курьерах и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным Росстата, средняя заработная плата в июне этого года составила 73 тысячи 206 рублей. За полгода она выросла на 13%.