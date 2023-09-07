В Тюмени на 20% подорожает газировка

Однако в ближайшее время стоимость сладких напитков повысится — и влияние на цены окажет не только акциз, но и ослабление курса рубля. И, как следствие, увеличение стоимости импортного сырья для производства соков и газированных напитков — в себестоимости соков около 70% затрат приходится на импортные концентрированные соки и пюре.