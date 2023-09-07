В Тюмени на 20% подорожает газировка

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Но так как торговые сети пока реализуют товары из старых запасов — резкого роста цен не произошло. Кроме того, с 1 июля по 30 сентября по этому акцизу действует послабление для субъектов малого и среднего предпринимательства, пишет РБК Тюмень.
Однако в ближайшее время стоимость сладких напитков повысится — и влияние на цены окажет не только акциз, но и ослабление курса рубля. И, как следствие, увеличение стоимости импортного сырья для производства соков и газированных напитков — в себестоимости соков около 70% затрат приходится на импортные концентрированные соки и пюре.
Российские производители уже уведомили о росте стоимости на 10% — 21,3%. В «Садах Придонья», частности, пояснили, что повышение цен связано с ростом цен на импортное сырье. Такую причину озвучили в компании PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7).
В компании «Очаково» (Goodini, CoolCola, Street, Fancy)еще в июле стоимость газировки повысили на 10% из-за введения акциза. В ближайшее время компания намерена поднять на 10% стоимость соков из-за увеличения стоимости сырья, пишет «Деловой Петербург».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области осенью подорожают кофе и чай. В среднем стоимость этих товаров увеличился от 6 до 15%. На рост стоимости окажут влияние увеличение курса валют, а также неурожай кофе и чай в 2023 году.