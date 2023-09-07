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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

ГИБДД на улице в Тюмени

В Тюмени мопед с двумя детьми влетел в припаркованный автомобиль

7 сентября 2023, 13:55
Фото: 1MI
ГИБДД на улице в Тюмени
Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии, случившейся на ул. Садовой, 135 в Тюмени. Здесь столкнулись мопед и легковой автомобиль.

«Ямаха» въехал в припаркованную «Шкоду», в этот момент на мопеде ехали двое подростков. Дети были в мотошлемах, а ключи от «Ямахи» забрали у брата пассажира.

«Водителю накануне исполнилось 16 лет, и 12-летний пассажир. Оба подростка пострадали: у одного травма локтя, у второго травма колена», — сообщили в ГИБДД.
Фото: ГИБДД

16-летний подросток привлечен к административной ответственности. У него нет водительского удостоверения.

Ранее «Наш город» сообщал, что 21 августа младенец с соской и ещё двое мальчиков прокатились на электросамокате по оживленной дороге в Тарманах. Их заметили местные водители и пожаловались в ГИБДД.

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