В Тюмени мопед с двумя детьми влетел в припаркованный автомобиль

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
«Ямаха» въехал в припаркованную «Шкоду», в этот момент на мопеде ехали двое подростков. Дети были в мотошлемах, а ключи от «Ямахи» забрали у брата пассажира.
«Водителю накануне исполнилось 16 лет, и 12-летний пассажир. Оба подростка пострадали: у одного травма локтя, у второго травма колена», — сообщили в ГИБДД.
16-летний подросток привлечен к административной ответственности. У него нет водительского удостоверения.
Ранее «Наш город» сообщал, что 21 августа младенец с соской и ещё двое мальчиков прокатились на электросамокате по оживленной дороге в Тарманах. Их заметили местные водители и пожаловались в ГИБДД.