В Госдуме предлагают полностью запретить МФО и кредиты под большие проценты

Эксперты обращают внимание, что деятельность по выдаче микрозаймов будет осуществляться вне правового поля. Работы МФО в любом случае продолжится. Сейчас нужно контролировать микрофинансовые организации и проверять их на предмет законности. Также кредиты от имени граждан начали все чаще брать мошенники, которые под разными предлогами получают доступ к Личному кабинету граждан на Госуслугах.