В Госдуме предлагают полностью запретить МФО и кредиты под большие проценты

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Сергей Миронов, руководитель партии «СРЗП» стал одним из инициаторов закона. Депутаты решили побороть бедность запретами, полагают «Новые Известия». Депутаты полагают, что из-за нынешнего социально-экономического положения в стране МФО обирают незащищенные слои населения.
Законодатели хотят прервать практику выдачи кредитов по огромным ставка и защитить малообеспеченные слои населения. По данным Росстата, число самых бедных россиян в 2023 году составляет 15,7 млн человек (10,8% населения). Во втором квартале этого года прожиточный минимум составил 14 184 рубля.
В настоящий момент около 40% заемщиков МФО имеют кредитную задолженность. Около 20% граждан обращаются в МФО из-за низкого дохода, непостоянного места работы. Только в 2022 года займы в подобных компаниях взяли более чем 17 млн россиян (+3,1 млн к концу 2021 года).
«Имею задолженности в 7-ми МФО, маленькие стараюсь гасить частично. На смс и звонки не отвечаю. „Капуста“ стала названивать моей маме и брату (у которых также есть долг в этой МФО) — это было самым страшным для меня», — сообщает женщина на одном из форумов, где люди обсуждают свои долги.
«Многие берут кредиты на быстрые неотложные нужды, которые нужно решать здесь и сейчас. Например, заболел, не хватает на дорогие лекарства, крыша прохудилась», — полагает кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Зампред ЦБ России Филипп Габуния уже заявил, что запрет МФО явно не решит проблему. Более того, увеличится объём теневого рынка кредитования. Целесообразней регулировать работу МФО при помощи отдельных ограничений.
Эксперты финансового рынка считают, что корень всех проблем в том, что кредит в МФО получить просто, это можно сделать онлайн. Очень любят брать микрокредиты гастарбайтеры. Только просроченных займов за ними числится на сумму 21-23 миллиарда рублей.
В 2023 году средняя одобренная сумма кредита в МФО повторным клиентам составила 10,18 тыс. рублей. Для новых клиентов ставка ниже 6,7 тысяч.
Эксперты обращают внимание, что деятельность по выдаче микрозаймов будет осуществляться вне правового поля. Работы МФО в любом случае продолжится. Сейчас нужно контролировать микрофинансовые организации и проверять их на предмет законности. Также кредиты от имени граждан начали все чаще брать мошенники, которые под разными предлогами получают доступ к Личному кабинету граждан на Госуслугах.