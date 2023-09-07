nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

В 2024 году в «Звездном» откроют фитнес-центр с бассейном, хаммамом и детским клубом

В 2024 году в «Звездном» откроют фитнес-центр с бассейном, хаммамом и детским клубом

7 сентября 2023, 04:07
Фото: «Страна Девелопмент»
Почти 3 000 кв.м — площадь нового фитнес-клуба, который откроется в известном жилом комплексе на Мысу «Звездном». Строительством помещения под фитнес занимался самый крупный в Тюмени застройщик «Страна Девелопмент»*.

В границах ЖК «Звездный» также расположен ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Попасть из помещения, где будет расположен спортивный клуб, в торговое пространство можно будет по теплому надземному переходу.

Переход будет открыт уже в этом годуПереход будет открыт уже в этом году
Переход будет открыт уже в этом годуПереход будет открыт уже в этом году
Переход будет открыт уже в этом году
Фото: «Страна Девелопмент»

Договор о сотрудничестве подписали компания MallTeam и крупнейшая сеть фитнеса на Урале BrightFit, которая открыла фитнес-центры уже в 15 городах страны.

Точно не оставит равнодушным даже профессиональных спортсменов — бассейн длиной 25 метров на 4 дорожки с панорамным остеклением и шикарными видами с 11 этажа.

Фитнес-центр расположится на 11 этажеФитнес-центр расположится на 11 этаже
Фитнес-центр расположится на 11 этажеФитнес-центр расположится на 11 этаже
Фитнес-центр расположится на 11 этажеФитнес-центр расположится на 11 этаже
Фитнес-центр расположится на 11 этаже
Фото: BrightFit

В новом клубе предусмотрено все для комфортных тренировок — залы для групповых занятий и тренажерные, зоны для отдыха и релакса, а также спа-зона. После тренировок посетители клуба могут провести время в хаммаме или сауне.

Фото: BrightFit

Отдельное внимание уделено детям. Для них запланирован клуб с обширной программой тренировок.

Фото: BrightFit

Сейчас в центре активно проводятся ремонтные работы, завозится мебель и оборудование. Своих первых посетителей BrightFit планирует встретить уже в начале 2024 года.

Как рассказали в ГК «Страна Девелопмент», это уже второй крупный фитнес-центр с бассейном, который откроется в рамках жилых комплексов застройщика. Подобный клуб также появится в жилом комплексе «Домашний», туда зашла сеть GEOsport.

Строя микрорайоны «Страна» учитывает интересы жителей, которые ведут здоровый образ жизни. В проектах компании есть велодорожки и пешеходные тропы, воркаут-зоны, площадки для занятий йогой, уличные тренажеры, столы для тенниса и текбола.

Фото: Артем Сонсин

В Тюменской области по версии Единого реестра застройщиков. Сейчас компания возводит в Тюмени 454 590 кв.м жилья.

ЖК «Звездный» — микрорайон, где уже живет почти 9 000 семей. В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура, остановки общественного транспорта, кинотеатр, магазины и даже отделение «Мои документы». Сейчас в продаже квартиры только в последнем доме ЖК под названием «Юпитер», который будет сдан в 2025 году.

Реклама. ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЕЗДНЫЙ». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com/tmn.

* ГК «Страна Девелопмент» лидер по объемам текущего строительства.

#Тюмень#Фитнес-центр#Застройщики#Покупка квартир#Бассейн#ЖК#Анастасия Имамахметова#Страна
Подпишитесь
«Зачем мне нищеброд»: сколько должен зарабатывать мужчина по мнению тюменок?
Вчера, 10:25
«Ломаются судьбы и техника»: чем опасен ретроградный Меркурий в сентябре?
Вчера, 07:22
«Остался без защиты?»: окружной суд увез тюменца от адвоката в Новосибирск
Вчера, 12:51
Тюменец продает портрет президента Путина за 1,3 млн рублей
Вчера, 08:54
Дожди не спасли Туру: уровень воды в тюменской реке побил исторический минимум
Вчера, 04:09
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 7 сентября
Сегодня, 02:46