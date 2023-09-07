В 2024 году в «Звездном» откроют фитнес-центр с бассейном, хаммамом и детским клубом

ЖК «Звездный» — микрорайон, где уже живет почти 9 000 семей. В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура, остановки общественного транспорта, кинотеатр, магазины и даже отделение «Мои документы». Сейчас в продаже квартиры только в последнем доме ЖК под названием «Юпитер», который будет сдан в 2025 году.