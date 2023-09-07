В 2024 году в «Звездном» откроют фитнес-центр с бассейном, хаммамом и детским клубом

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В границах ЖК «Звездный» также расположен ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Попасть из помещения, где будет расположен спортивный клуб, в торговое пространство можно будет по теплому надземному переходу.
Договор о сотрудничестве подписали компания MallTeam и крупнейшая сеть фитнеса на Урале BrightFit, которая открыла фитнес-центры уже в 15 городах страны.
Точно не оставит равнодушным даже профессиональных спортсменов — бассейн длиной 25 метров на 4 дорожки с панорамным остеклением и шикарными видами с 11 этажа.
В новом клубе предусмотрено все для комфортных тренировок — залы для групповых занятий и тренажерные, зоны для отдыха и релакса, а также спа-зона. После тренировок посетители клуба могут провести время в хаммаме или сауне.
Отдельное внимание уделено детям. Для них запланирован клуб с обширной программой тренировок.
Сейчас в центре активно проводятся ремонтные работы, завозится мебель и оборудование. Своих первых посетителей BrightFit планирует встретить уже в начале 2024 года.
Как рассказали в ГК «Страна Девелопмент», это уже второй крупный фитнес-центр с бассейном, который откроется в рамках жилых комплексов застройщика. Подобный клуб также появится в жилом комплексе «Домашний», туда зашла сеть GEOsport.
Строя микрорайоны «Страна» учитывает интересы жителей, которые ведут здоровый образ жизни. В проектах компании есть велодорожки и пешеходные тропы, воркаут-зоны, площадки для занятий йогой, уличные тренажеры, столы для тенниса и текбола.
В Тюменской области по версии Единого реестра застройщиков. Сейчас компания возводит в Тюмени 454 590 кв.м жилья.
ЖК «Звездный» — микрорайон, где уже живет почти 9 000 семей. В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура, остановки общественного транспорта, кинотеатр, магазины и даже отделение «Мои документы». Сейчас в продаже квартиры только в последнем доме ЖК под названием «Юпитер», который будет сдан в 2025 году.
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* ГК «Страна Девелопмент» лидер по объемам текущего строительства.