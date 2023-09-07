Тюменцы жалуются на работу водителей автобусов в час пик

Тюменцы пожаловались в соцсетях на то, что им приходится очень долго ждать автобусов в час пик. Такие ситуации происходят даже в центре, в дневное время суток. А что уж говорить об отдаленных районах. Впрочем у администрации есть что ответить по этому поводу.

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