Тюменцы жалуются на работу водителей автобусов в час пик

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Тюменцы пожаловались в соцсетях на работу водителей автобусов. Горожане отметили, что им пришлось ждать общественный транспорт около 40 минут. А случилось это все в час пик. Тюменцы недовольны тем, что водители ездят не по расписанию.
— Почему в час пик нет автобусов? Люди толпами стоят на остановках по 40 минут в центре города, чтобы уехать домой! Маршрут №37 днем часто ходит, а с 17:00 до 19:00 — один в полчаса, — прокомментировала ситуацию тюменка в соцсетях.
Местные жители отметили, что в некоторые маршрутные такси они попросту не могут зайти из-за большого потока пассажиров. Как сообщило издание URA.RU, ссылаясь на городских властей, подобные ситуации возникают по вине перевозчиков. В мэрии уверили, что на подобные заявления реагируют специалисты и принимают меры.