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Published Сегодня, 09:16

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Updated Сегодня, 09:28

Тюменцы жалуются на работу водителей автобусов в час пик

Тюменцы жалуются на работу водителей автобусов в час пик

7 сентября 2023, 09:16
Тюменцы пожаловались в соцсетях на то, что им приходится очень долго ждать автобусов в час пик. Такие ситуации происходят даже в центре, в дневное время суток. А что уж говорить об отдаленных районах. Впрочем у администрации есть что ответить по этому поводу.

Тюменцы пожаловались в соцсетях на работу водителей автобусов. Горожане отметили, что им пришлось ждать общественный транспорт около 40 минут. А случилось это все в час пик. Тюменцы недовольны тем, что водители ездят не по расписанию.

— Почему в час пик нет автобусов? Люди толпами стоят на остановках по 40 минут в центре города, чтобы уехать домой! Маршрут №37 днем часто ходит, а с 17:00 до 19:00 — один в полчаса, — прокомментировала ситуацию тюменка в соцсетях.

Местные жители отметили, что в некоторые маршрутные такси они попросту не могут зайти из-за большого потока пассажиров. Как сообщило издание URA.RU, ссылаясь на городских властей, подобные ситуации возникают по вине перевозчиков. В мэрии уверили, что на подобные заявления реагируют специалисты и принимают меры.

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#Общество#Бизнес#Касается каждого#ДТП#Автобусы#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Водители автобусов#Анастасия Ильина
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