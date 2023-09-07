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Количество импортных препаратов в российских аптеках заметно сократилось

Тюменцы пожаловались на дефицит зарубежных лекарств в аптеках

7 сентября 2023, 06:04
Фото: Юлия Акмурзина / 1MI
Количество импортных препаратов в российских аптеках заметно сократилось
Аналитики сообщают, что за прошедшие 7 месяцев ассортимент зарубежных препаратов сократился практически на четверть по сравнению с показателями прошлого года. В тюменских аптеках отсутствие иностранных медикаментов тоже заметно.

Ассортимент зарубежных лекарств в российских аптеках сократился практически на четверть. Конечно, это не могло не отразиться и на тюменских аптеках в том числе. Наши источники сообщают, что многие ранее доступные препараты сейчас приходится заменять аналогами. К сведению, подписчик нашего издания сообщил, что отечественные аналоги ненамного дешевле импортных препаратов.

— Гастроэнтеролог назначил мне курс препаратов. Нужно было купить несколько антибиотиков и лекарств для улучшения пищеварения. Многие я просто не смогла найти в аптеках. Фармацевты подсказали мне аналоги. Но они не намного дешевле оригинала. За 4 препарата я отдала около 3 тысяч рублей. Та же ситуация была с глазными каплями. Несколько месяцев назад врач назначил капли. Я обошла несколько аптек и не нашла их. Пришлось закинуть в корзину на Ozon и ждать несколько дней, когда они будут в наличии, — сообщила подписчица нашего издания.

По данным издания РБК.RU, за прошедшие семь месяцев ассортимент лекарственных препаратов в российских аптеках включил в себя 6,4 тысячи позиций. Что на 20,3% меньше прошлогодних показателей за аналогичный период. За последние пять лет ассортимент иностранных медикаментов сократился на 36%.

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По данным аналитической компании RNC Pharma, снижение ассортимента наиболее заметно на препаратах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако на данную группу медикаментов фармацевты начнут спрашивать рецепты. Что тоже в свою очередь может сыграть роль на труднодоступности лекарства.

Ранее мы сообщали о том, что в тюменских аптеках с 1 сентября перестанут продавать препараты без рецепта. Это коснется горожан, желающих приобрести препараты для работы щитовидной железы, от болезней легких, а также оральные контрацептивы и виагру. Кроме того, по рецепту теперь будут доступны антибиотики, обезболивающие и препараты, применяемые при астме.

Мы сообщали, что в период осенней хандры вырос спрос на противопростудные препараты. Сотрудники известной сети аптек сообщили нашему изданию, что большей популярностью пользуются жаропонижающие и противопростудные препараты, а также антибиотики.

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#Общество#Бизнес#Касается каждого#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Анастасия Ильина
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