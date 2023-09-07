Тюменцы пожаловались на дефицит зарубежных лекарств в аптеках

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Ассортимент зарубежных лекарств в российских аптеках сократился практически на четверть. Конечно, это не могло не отразиться и на тюменских аптеках в том числе. Наши источники сообщают, что многие ранее доступные препараты сейчас приходится заменять аналогами. К сведению, подписчик нашего издания сообщил, что отечественные аналоги ненамного дешевле импортных препаратов.
— Гастроэнтеролог назначил мне курс препаратов. Нужно было купить несколько антибиотиков и лекарств для улучшения пищеварения. Многие я просто не смогла найти в аптеках. Фармацевты подсказали мне аналоги. Но они не намного дешевле оригинала. За 4 препарата я отдала около 3 тысяч рублей. Та же ситуация была с глазными каплями. Несколько месяцев назад врач назначил капли. Я обошла несколько аптек и не нашла их. Пришлось закинуть в корзину на Ozon и ждать несколько дней, когда они будут в наличии, — сообщила подписчица нашего издания.
По данным издания РБК.RU, за прошедшие семь месяцев ассортимент лекарственных препаратов в российских аптеках включил в себя 6,4 тысячи позиций. Что на 20,3% меньше прошлогодних показателей за аналогичный период. За последние пять лет ассортимент иностранных медикаментов сократился на 36%.
По данным аналитической компании RNC Pharma, снижение ассортимента наиболее заметно на препаратах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако на данную группу медикаментов фармацевты начнут спрашивать рецепты. Что тоже в свою очередь может сыграть роль на труднодоступности лекарства.
Ранее мы сообщали о том, что в тюменских аптеках с 1 сентября перестанут продавать препараты без рецепта. Это коснется горожан, желающих приобрести препараты для работы щитовидной железы, от болезней легких, а также оральные контрацептивы и виагру. Кроме того, по рецепту теперь будут доступны антибиотики, обезболивающие и препараты, применяемые при астме.
Мы сообщали, что в период осенней хандры вырос спрос на противопростудные препараты. Сотрудники известной сети аптек сообщили нашему изданию, что большей популярностью пользуются жаропонижающие и противопростудные препараты, а также антибиотики.