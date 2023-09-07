Тюменцы пожаловались на дефицит зарубежных лекарств в аптеках

Ранее мы сообщали о том, что в тюменских аптеках с 1 сентября перестанут продавать препараты без рецепта. Это коснется горожан, желающих приобрести препараты для работы щитовидной железы, от болезней легких, а также оральные контрацептивы и виагру. Кроме того, по рецепту теперь будут доступны антибиотики, обезболивающие и препараты, применяемые при астме.