Тюменцев испугала строящаяся в частном секторе на Московском тракте незаконная мечеть

Заметим, тюменцы уже не в первый раз выступают против строительства религиозных учреждений. В 2013 году горожане устраивали митинги против возведения церкви в рекреационной зоне, расположенной в районе Московского тракта, улиц Трактовой и Зои Космодемьянской. От нынешнего губернатора, а в то время главы администрации Тюмени Александра Моора, тюменцы требовали остановить строительство храма в честь Покрова Божьей Матери в сквере Комсомольский. Также обращения были направлены в адрес прокурора Тюменской области.