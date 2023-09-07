Тюменцев испугала строящаяся в частном секторе на Московском тракте незаконная мечеть

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Перспектива такого соседства горожан не радует — в беседе с тюменским общественником Валентином Тяпкиным местные жители признались, что против открытия мечети в жилом секторе. Они опасаются того, что после ее открытия здесь будет не совсем безопасно, поскольку увеличится в разы поток проходящих автомобилей.
С вопросом о том, что строится на улице Степной «Наш Город» обратился в департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени. Специалисты выехали на место строительства предполагаемой мечети. По итогам проверки выяснилось, что участок по данному адресу находится в собственности физического лица (гражданина РФ). Разрешённый вид использования — жилой дом и приусадебный земельный участок.
По данным ведомства, на момент обследования оба земельных участка огорожены общим ограждением. На их территории расположен незавершённый строительством объект в стиле исламской архитектуры, отличительной особенностью которой являются многочисленные варианты стрельчатых, подковообразных, фигурных арок, рубчатых, ячеистых или ажурных сводов и куполов.
«При визуальном осмотре строящегося объекта признаков, позволяющих идентифицировать его, как объект религиозного назначения, не установлено. Следовательно, констатировать факт использования земельного участка не в соответствии с видом разрешённого использования не представляется возможным», — отметили в департаменте.
Информацию об отсутствии планов по строительству религиозного учреждения «Нашему Городу» подтвердили и в городском комитете по межнациональным отношениям. По информации, поступившей от Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Тюменской области», строительство мечети по улице Степной не ведется.
Заметим, тюменцы уже не в первый раз выступают против строительства религиозных учреждений. В 2013 году горожане устраивали митинги против возведения церкви в рекреационной зоне, расположенной в районе Московского тракта, улиц Трактовой и Зои Космодемьянской. От нынешнего губернатора, а в то время главы администрации Тюмени Александра Моора, тюменцы требовали остановить строительство храма в честь Покрова Божьей Матери в сквере Комсомольский. Также обращения были направлены в адрес прокурора Тюменской области.
В итоге власти пошли навстречу тюменцам — сквер Комсомольский в уютное место для отдыха, а строительство храма перенесли в район улиц Гастелло и Баумана. В настоящее время там возведена небольшая часовня.