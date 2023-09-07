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Published Сегодня, 11:30

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Updated Сегодня, 11:32

Соседство с мечетью не радует тюменцев, не исповедующих мусульманство.

Тюменцев испугала строящаяся в частном секторе на Московском тракте незаконная мечеть

7 сентября 2023, 11:30
Фото: Зов Народа | Тюмень
Соседство с мечетью не радует тюменцев, не исповедующих мусульманство.
Жители частного сектора в районе Калининского кольца Тюмени обеспокоены строительством необычного здания среди жилых домов. По мнению горожан, здесь возводят мечеть. Чиновники выехали на место, но контуров религиозного заведения не увидели.

Перспектива такого соседства горожан не радует — в беседе с тюменским общественником Валентином Тяпкиным местные жители признались, что против открытия мечети в жилом секторе. Они опасаются того, что после ее открытия здесь будет не совсем безопасно, поскольку увеличится в разы поток проходящих автомобилей.

Мечеть на Московском тракте.Мечеть на Московском тракте.
Мечеть на Московском тракте.
Фото: Зов Народа | Тюмень

С вопросом о том, что строится на улице Степной «Наш Город» обратился в департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени. Специалисты выехали на место строительства предполагаемой мечети. По итогам проверки выяснилось, что участок по данному адресу находится в собственности физического лица (гражданина РФ). Разрешённый вид использования — жилой дом и приусадебный земельный участок.

Мечеть на Московском тракте.Мечеть на Московском тракте.
Мечеть на Московском тракте.
Фото: Зов Народа | Тюмень

По данным ведомства, на момент обследования оба земельных участка огорожены общим ограждением. На их территории расположен незавершённый строительством объект в стиле исламской архитектуры, отличительной особенностью которой являются многочисленные варианты стрельчатых, подковообразных, фигурных арок, рубчатых, ячеистых или ажурных сводов и куполов.

«При визуальном осмотре строящегося объекта признаков, позволяющих идентифицировать его, как объект религиозного назначения, не установлено. Следовательно, констатировать факт использования земельного участка не в соответствии с видом разрешённого использования не представляется возможным», — отметили в департаменте.

Информацию об отсутствии планов по строительству религиозного учреждения «Нашему Городу» подтвердили и в городском комитете по межнациональным отношениям. По информации, поступившей от Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Тюменской области», строительство мечети по улице Степной не ведется.

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Заметим, тюменцы уже не в первый раз выступают против строительства религиозных учреждений. В 2013 году горожане устраивали митинги против возведения церкви в рекреационной зоне, расположенной в районе Московского тракта, улиц Трактовой и Зои Космодемьянской. От нынешнего губернатора, а в то время главы администрации Тюмени Александра Моора, тюменцы требовали остановить строительство храма в честь Покрова Божьей Матери в сквере Комсомольский. Также обращения были направлены в адрес прокурора Тюменской области.

В итоге власти пошли навстречу тюменцам — сквер Комсомольский в уютное место для отдыха, а строительство храма перенесли в район улиц Гастелло и Баумана. В настоящее время там возведена небольшая часовня.

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