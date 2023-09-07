Тюменцам рассказали, как лучше провести долгие осенние вечера

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Писательница Стелла Кьярри рассказала изданию «Саратов 24» о том, как не заблудиться среди большого разнообразия книг в осеннем периоде.
«Книжная отрасль развивается даже в условии санкций и ограничений. По данным российской книжной палаты по итогам прошлого года в России было издано 108129 книг», — отметила Стелла Кьярри.
Подобным мероприятием стала ММКЯ 2023 — Московская Международная Книжная Ярмарка. Она прошла с 30 августа по 3 сентября в Экспоцентре, на ярмарке собрались талантливые писатели и спикеры. Участниками ярмарки были Беларусь, Казахстан, Иран, Китай и, конечно, Россия. Главные события включали выступления авторов, встречи с читателями, презентацию новинок и новый взгляд на классическую литературу, а также обзор перспектив и состояния книжного рынка. Победители литературных конкурсов получили награды.
На книжной ярмарке прошли встречи с авторами произведений. Олег Рой встретился со своими читателями, а Дарья Донцова, помимо своих обычных и сатирических детективных романов, представила новую книгу для детей. Посетила мероприятие и Стелла Кьярри, как современный писатель.
Любителям классической литературы была проведена лекция «Евгений Онегин» А. С. Пушкина: то, о чем молчит роман. В ходе лекции открылись новые аспекты этого классического романа и помогли взглянуть на него по-новому. На ярмарке прошла дискуссия «Топливо разговоров: серия „Важные книги русской литературы“».
В итоге никто не ушел с мероприятия без приобретений, некоторые посетители выносили книги в коробках. Для тех, кто еще не выбрал кладезь литературы или не смог посетить ярмарку, у меня есть несколько советов.
В первую очередь определитесь с жанром. Если не знаете, что выбрать, то можете вспомнить о тех книгах, которые вам нравились ранее. Подумайте, какие произведения запомнились вам особенно ярко? Может быть, вам хочется прочитать что-то из школьной программы — классика всегда актуальна. А может быть, у вас есть особое произведение, на которое вы так давно не находили времени. Взгляните на свою коллекцию книг, возможно, у вас уже есть что-то интересное, а также бывает, что перечитав старые книги, вы захотите вновь окунуться в их мир.
Если ваша книжная полка ещё пуста, самое время отправляться в книжный магазин. «Визуалам», чтобы не разориться, рекомендуется покупать для себя книгу и в интернет-магазинах. Они проводят акции и распродажи. Например, на новую книгу «Курс на любовь» Стеллы Кьярри магазин Лабиринт стабильно делает скидки.
Прежде чем выбрать книгу обязательно ознакомьтесь с аннотацией. Стелла Кьярри очень любит покупать книги по обложке, но не всегда заманчивая обертка соответствует содержанию. Стоит напомнить, что в интернет-магазинах есть возможность прочитать ознакомительный фрагмент книги бесплатно.
Если вы доверяете выбору большинства во всех магазинах есть раздел «бестселлеры». Туда попадают наиболее популярные книги по количеству продаж.
Любителям классики подойдёт сборник стихов «Стихи русских поэтов об осени». «Гордость и предубеждение», Джейн Остин, роман. Одна из самых романтических книг в мировой литературе, которая нашла отражение во многочисленных экранизациях. Читайте по вечерам, с теплым пледом и под шум дождя. Актуальным романом всегда был «Мастер и Маргарита». «Октябрьская страна», Рэй Брэдбери — это сборник рассказов с осенним настроением.
В итоговом подборе стоит рассказать о бестселлере от Стеллы Кьярри — роман «Путь к сердцу». Он идеально подходит для тех, кто не смог отдохнуть летом. На страницах этой книги вас ждут прекрасные города, прогулки по улицам Парижа, восхитительные виды вечерней Праги и нежные романтические эпизоды на берегах Средиземного моря. Вы также ощутите, каково это быть влюбленным. Вы сможете погрузиться в увлекательные путешествия. Экземпляры романа можно найти во всех книжных магазинах и на онлайн-площадках.