Тюменцам рассказали, как лучше провести долгие осенние вечера

В первую очередь определитесь с жанром. Если не знаете, что выбрать, то можете вспомнить о тех книгах, которые вам нравились ранее. Подумайте, какие произведения запомнились вам особенно ярко? Может быть, вам хочется прочитать что-то из школьной программы — классика всегда актуальна. А может быть, у вас есть особое произведение, на которое вы так давно не находили времени. Взгляните на свою коллекцию книг, возможно, у вас уже есть что-то интересное, а также бывает, что перечитав старые книги, вы захотите вновь окунуться в их мир.