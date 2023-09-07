Тюменца признали невменяемым и отправили на лечение за то, что он сжег иконы

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Тюменца, сжегшего иконы во дворе дома, отправят на лечение в психиатрическую лечебницу. Как сообщило издание URA.RU, ссылаясь на свои источники, за публичное уничтожение религиозных предметов мужчину наказывать не стали. Поскольку признали его невменяемым и отправили на принудительное лечение.
Напомним, ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что случай произошел в мае этого года. У мусорного контейнера во дворе дома по улице М. Захарова местный житель сжег 2 иконы. На вопросы очевидцев, для чего он уничтожает религиозные предметы, тюменец ответил, что не верит в иконы. А избавляется от них, чтобы они никому не достались.