Тюменца признали невменяемым и отправили на лечение за то, что он сжег иконы

Напомним, ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что случай произошел в мае этого года. У мусорного контейнера во дворе дома по улице М. Захарова местный житель сжег 2 иконы. На вопросы очевидцев, для чего он уничтожает религиозные предметы, тюменец ответил, что не верит в иконы. А избавляется от них, чтобы они никому не достались.