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Тюменца сжег иконы и отправился в лечебницу

Тюменца признали невменяемым и отправили на лечение за то, что он сжег иконы

7 сентября 2023, 03:46
Фото: Юлия Акмурзина / 1MI
Тюменца сжег иконы и отправился в лечебницу
Тюменца, который сжег публично религиозный предмет, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Появилась информация о том, что он не понесет наказание за этот проступок.

Тюменца, сжегшего иконы во дворе дома, отправят на лечение в психиатрическую лечебницу. Как сообщило издание URA.RU, ссылаясь на свои источники, за публичное уничтожение религиозных предметов мужчину наказывать не стали. Поскольку признали его невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Напомним, ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что случай произошел в мае этого года. У мусорного контейнера во дворе дома по улице М. Захарова местный житель сжег 2 иконы. На вопросы очевидцев, для чего он уничтожает религиозные предметы, тюменец ответил, что не верит в иконы. А избавляется от них, чтобы они никому не достались.

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#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы#Анастасия Ильина
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